Kaartendienst Here krijgt live-informatie over verkeersdrukte

Op kaartendienst Here krijgen gebruikers nu real-time verkeersinformate op basis van sensorgegevens van Audi-, BMW- en Mercedes-auto’s. Dat heeft de gps-app op zijn website bekendgemaakt. Dankzij Here Real-Time Traffic zal je bijvoorbeeld gewaarschuwd worden als het druk is op bepaalde wegen.

Remmen, koplampen,…

Iedereen die gebruik maakt van de app zal automatisch gebruikmaken van Real-Time Traffic. Met de functie belooft Here nauwkeurige informatie te geven over files, opstoppingen en ongevallen op de weg. Daarnaast moeten er betere veiligheidswaarschuwingen komen. Daarvoor kijkt de dienst onder meer naar waar en wanneer bestuurders op hun rem trappen.

Real-Time Traffic haalt zijn informatie van de drie Duitse automerken. Gegevens van onder andere gps-systemen, koplampen, ruitenwissers, remmen en uitgeruste camera’s worden verstuurd naar de dienst. Naar verwachting zullen miljoenen auto’s in 2020 verkeersdata sturen naar de navigatieapp en in de toekomst zouden ook sensoren van andere wagens kunnen gebruikt worden, aldus Here. Naast extra functionaliteit voor de gps moet dat bijvoorbeeld ook helpen bij het ontwikkelen van zelfrijdende wagens.

Verkeersborden en parkings

Real-Time Traffic is slechts een van de vier geplande diensten van Here die gebruik zal maken van de sensordata. Later dit jaar worden daar Here Hazard Warnings, Here Road Signs en Here On-Street Parking aan toegevoegd. Naast gegevens over verkeersdrukte zal de navigatieapp bijvoorbeeld parkings en verkeersborden analyseren met daarop onder andere de plaatsnamen.

De kaartendienst van Here werd vorig jaar overgenomen door een consortium van Duitse autofabrikanten, namelijk Audi, BMW en Mercedes. De geliefde software was eigendom van Nokia en stond bekend als Here Maps, maar ging voortaan verder onder de naam Here WeGo. Sindsdien voegde de groep een heleboel nieuwe functies toe. Zo kan je voortaan als fietser de hoogteprofielen van je traject nakijken en wordt er meer informatie over taxi’s in de app getoond.