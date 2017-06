Laptopverbod voor reizen naar Amerika definitief opgeborgen

Er komt definitief geen laptopverbod voor Europese vluchten naar de Verenigde Staten. De VS presenteerde vandaag zijn nieuwe veiligheidsvoorwaarden voor internationale vluchten naar zijn grondgebied, en daar is geen sprake meer van een verbanning van laptops naar het bagageruim. In plaats daarvan eist de VS wel extra screenings op explosieven.

Officieel verworpen

Het laptopverbod voor vluchten naar de VS geldt momenteel voor acht landen, voornamelijk uit het Midden-Oosten, en dat blijft voorlopig zo. Concreet houdt het in dat alle laptops en elektronische toestellen groter dan een smartphone niet meer in de cabine van een vliegtuig worden toegelaten en in plaats daarvan in het bagageruim moeten worden bewaard.

De VS overwoog om dit verbod uit te breiden naar Europa, maar dat plan kon rekenen op hevig protest van luchtvaartmaatschapppijen. Gesprekken met de EU hadden de VS al overtuigd dat ze beter van het verbod konden afzien, maar het was nog wachten tot de officiële aankondiging van de nieuwe veiligheidsmaatregelen voor een bevestiging van die beslissing. Dat is nu gebeurd.

Bijkomende screening

In plaats van het laptopverbod vraagt de Verenigde Staten dat men in luchthavens extra controles zal uitvoeren naar explosieve materialen. Verder verwacht het land ook dat op andere vlakken de inspanningen voor veiligheid worden verhoogd, zoals onder andere bij de screening van reizigers. Luchtvaartmaatschappijen krijgen 21 dagen de tijd om de bijkomende maatregelen voor het screenen naar explosieve materialen in orde te maken, en 120 dagen om aan de overige veiligheidseisen te voldoen.

Luchtvaartmaatschappijen ontsnappen aan het gewraakte laptobverbod, maar ook de nieuwe maatregelen kunnen niet echt op bijval rekenen. Het valt te verwachten dat de extra screenings het check-inproces voor reizigers zal verlengen en de logistieke rompslomp van de luchtvaartbedrijven zal vergroten.