Cisco’s slimme bedrijfsnetwerk configureert zichzelf

nieuwe netwerkinfrastructuur die het gros van het configuratiewerk voor zijn eigen rekening neemt. Netwerkbeheerders moeten niet meer manueel aan de slag met hun bedrijfsnetwerk: de infrastructuur zou slim genoeg zijn om gebruikers en toestellen zelf op de meest passende en veilige manier te verbinden.

IP-adressen staan niet meer aan de basis van de nieuwe Cisco-netwerken. Toestellen krijgen ter vervanging een tag op basisch van het TrustSec-systeem. Aan de hand van die tag kan het netwerk apparatuur en gebruikers identificeren. Vervolgens moet de administrator enkel aangeven wie wat precies mag doen, waarna het netwerk er zelf voor zorgt dat de juiste verbindingen op een veilige manier tot stand komen, en gebruikers niet aan netwerklocaties kunnen waartoe ze geen rechten hebben. De taak van manueel netwerken opdelen in segmenten wordt zo overbodig. Bovendien duurt het slechts enkele minuten om een nieuw toestel te integreren in het netwerk, en zit quality of service (QoS of de optimale verdeling van de beschikbare bandbreedte) rechtstreeks ingebouwd.

Het achterliggende softwaresysteem is bovendien slim genoeg om zelf bedreigingen te herkennen. Dat moet het netwerk zelf dan weer een stuk veiliger maken. Bovendien wordt het netwerk slimmer met de tijd. Het systeem van Cisco is een vorm van een software defined-netwerk (SDN) maar gaat volgens het bedrijf een stuk dieper dan een klassieke SDN-infrastructuur. “Het klassieke SDN gaat tot laag drie van het OSI-model voor netwerken. Met onze Digital Network Architecture kunnen we tot laag zes automatiseren”, verduidelijkt Frank De Reymaeker, Head of Enterprise Networking bij Cisco België en Luxemburg.

Wie het slimme bedrijfsnetwerk wil installeren, heeft daarvoor de juiste hardware nodig. Daarom lanceert Sysco de Catalyst 9000; een nieuwe familie van switches die het slimme netwerk moet ondersteunen. Het beheer van de infrastructuur gebeurt via de DNA Center-beheersconsole.