Gratis Microsoft-app laat je teksten dicteren in Word

Vanaf nu hoef je niet meer de handen uit de mouwen te steken om een tekst te schrijven. Microsoft introduceert een slimme add-on voor Office-applicaties die toestaat om spraak in tekst om te zetten. Jij dicteert, en de woorden verschijnen automatisch op papier.

Dictate

De nieuwe toevoeging heet Dictate, en ondersteunt tot nu toe twintig talen, waaronder Nederlands. Naast de transcribeerfunctie komt Dictate ook met een realtime vertaalfunctie, waarbij je zinnen automatisch worden vertaald naar een van de zestig doeltalen. De add-on werkt overigens in Outlook, Word en PowerPoint, en is gratis te downloaden.

Dictate is een project van Microsoft Garage, de outlet voor alle experimentele ideeën van de Redmondse reus. Voor de spraakherkenning deed Microsoft een beroep op bestaande software die onder andere ook virtuele assistent Cortana en Microsoft Translator aandrijft.

Getest

In theorie is de add-on een mooie toevoeging om bijvoorbeeld mails te vertalen of teksten te transcriberen, maar in praktijk pakt de functie anders uit. Een korte hands-on wees uit dat de spraakherkenningssoftware in het Nederlands nog niet helemaal op punt staat. Dictate herkent amper wat je uitspreekt, waardoor je tekst uiteindelijk zal eindigen als nonsens. In het Engels presteerde de add-on veel beter, waarbij het enkel worstelde met eigennamen zoals ‘Nuance’ of ‘Microsoft Garage’.

De vertaalfunctie scoorde ondermaats. Zowel van het Engels naar het Nederlands, als vice versa, slaagde Dictate er niet in om een juiste vertaling te produceren, laat staan een begrijpelijke tekst. Wellicht zal de kwaliteit van zowel de Nederlandse spraakherkenning als de vertaalfunctie mettertijd verbeteren, maar op dit moment is er – in het Nederlands – voorlopig weinig mee aan te vangen.