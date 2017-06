Lenovo valt datacentermarkt aan met agressief vernieuwde line-up

Op het Tech World Transform-event van Lenovo in New York heeft de technologiegigant zijn spierballen laten rollen op vlak van datacenterambities. Het combineert twee troeven, ThinkAgile en ThinkStation, zodat zowel de software- als hardwarekant in orde zijn.

ThinkAgile

Lenovo ThinkAgile is een volledig nieuwe tak van software-defined oplossingen op basis van het ThinkSystem-platform. In de IT-wereld moet je jezelf continue aanpassen aan de veranderende noden. ThinkAgile SX bijt de spits af als specifieke oplossing voor Azure Stack om een privé of hybrid cloud te vereenvoudigen en te versnellen.

Lenovo ziet ThinkAgile SX als een perfect platform om Azure-clouddiensten te leveren met de veiligheid van je eigen datacenter. Het laat toe om snel applicaties te ontwikkelen met on-premise deployment tools om je organisatie te transformeren. Met ThinkAgile SX kan je applicatieontwikkeling verenigen over je hele hybrid cloud-omgeving en gemakkelijk applicaties en data verhuizen tussen je eigen privécloud en de publieke cloud.

ThinkSystem

Het volledige ThinkSystem-portfolio krijgt een gigantische update met 14 nieuwe serverplatformen, 7 storage-oplossingen en 5 fonkelnieuwe netwerk switches. Het nieuwe platform spreidt zich over schaalbare mission critical servers, rack en tower servers, geoptimaliseerde blade-servers, mid-range en AFA storage en glasvezel en ethernet netwerk switches. Een hele mond vol waarmee Lenovo betrouwbaarheid, veiligheid en hoge workloads wil afleveren zoals bij realtime analytics, DevOps-toepassingen en software-defined storage services.

Het brede portfolio geeft iedereen de kans om te investeren in een datacenter. De nieuwe ThinkSystem DS2200 is de perfecte instapper voor kmo’s, terwijl de DS4200 de perfecte balans zoekt tussen prestaties en kosten. Met de ThinkSystem DS6200 kies je resoluut voor topprestaties, zonder dat je het prijskaartje uit het oog moet verliezen.

De nieuwe Lenovo ThinkAgile- en ThinkSystem-oplossingen zijn vanaf deze zomer verkrijgbaar in België en Nederland.