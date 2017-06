Lenovo wil de nummer één supercomputerleverancier worden

Lenovo maakt er een prioriteit van om in de HPC-wereld de topleverancier te worden. Wanneer we nu kijken naar de TOP500-lijst staat Lenovo op positie twee met 88 machines. Nummer één op vlak van volume is HPE met 144 installaties. Wat het extra straf maakt: in 2014 stond Lenovo nog nergens en was het nog volop in opbouw om die markt aan te boren.

Veel, maar niet krachtig

Wanneer we puur naar het aantal machines kijken, staat Lenovo mooi op de tweede plaats in de recent gepubliceerde lijst van TOP500. Kijken we naar de algemene prestaties per merk, zakt Lenovo uit de top drie en moet het Cray (21,4%), HPE (16,7%) en NRCPC (12,5%) voor zich laten.

Lenovo laat weten dat het de nummer één is in China, thuis van de snelste supercomputer ter wereld, en daar ook het snelst groeit. Het heeft 50% meer installaties dan de dichtstbijzijnde concurrent in China. Het hoopt om dat aandeel ook in de VS op te krikken, zodat het in pure aantallen HPE kan overklassen.

De ‘mooiste’

Op Tech World Transform in New York heeft Lenovo samen met het Barcelona Supercomputing Center (BSC) de grootste next-gen Intel-gebaseerde supercomputer in gebruik genomen. De 11,1 petaflop supercomputer draagt de naam MareNostrum 4 en wordt gehuisvest in het bijzondere Chapel Torre Girona aan de polytechnische universiteit van Catalonië in Barcelona. De computerkracht zal vooral worden gebruikt voor wetenschap (DNA-onderzoek, bio-informatie en biomechanica), weersvoorspellingen en atmosferische analyses.

MareNostrum 4 staat op plaats 13 in de TOP500-lijst van supercomputers en zal doorheen de jaren blijven groeien. Het systeem bestaat uit 3.400 nodes met Intel Xeon-processors, intergeconnecteerd met meer dan 60 kilometer Intel Omni-Patch 100 Gb/S netwerkbekabeling.

Lenovo heeft de smaak te pakken en gaat ook zijn eigen Global HPC Innovation Center in Stuttgart upgraden met 6.000 nieuwe Intel Xeon schaalbare processors, de nieuwste Nvidia GPU’s, allemaal intergeconnecteerd met high performance fabrics van Mellanox en Intel. Het HPC Innovation Center werd in 2015 geopend om klanten de nieuwste technologieën aan te bieden. De upgrade zou klaar moeten zijn tegen augustus 2017.