Lenovo brengt PCaaS naar Nederland, België moet nog wachten

Lenovo start heel binnenkort met PC as a Service (PCaaS) in Nederland. Dat vernam onze redactie tijden Tech World Transform in New York. Over België hebben we helaas geen update ontvangen.

Vandaag de dag kom je niet meer weg met een baksteen van een laptop of een gigantische desktop. De werknemer is tenslotte ook een consument die heeft steeds hogere verwachtingen heeft en vergelijkt met toestellen op de consumentenmarkt. Om daar de trends te blijven volgen, is PCaaS een interessante dienst.

Nieuwste trends

Door PCaaS binnen te halen in een bedrijf, maak je plaats voor de nieuwste trends en geniet je van meer engagement van werknemers, aldus Lenovo. Tegelijk moeten er minder kosten worden gemaakt voor dedicated IT, omdat Lenovo alles op zich neemt, van de uitrol van nieuwe laptops tot de ondersteuning bij technische problemen.

PCaaS verlaagt je total cost of ownership en verhoogt de cash flow om meer inkomsten te genereren. Met PCaaS wil Lenovo niet één plan opleggen, maar met ieder bedrijf overlopen wat belangrijk is om daarna het juiste plan te kiezen.

Dedicated telefoonnummer

Het Lenovo Project Management Operations (PMO)-team zorgt voor de totale configuratie, uitrol, management en verwerking van alle hardware. Dat laatste is niet onbelangrijk wanneer je met gevoelige data werkt. Lenovo belooft dat het alle oude hardware grondig wist. Je krijgt een dedicated end-user telefoonnummer waarmee je direct met een eigen technische medewerker kan spreken.

Op Tech World Transform in New York laat Lenovo weten dat PCaaS snel in Nederland wordt gelanceerd. Voor België is het nog koffiedik kijken. We hebben de vraag bij Lenovo België neergelegd en wachten op antwoord.