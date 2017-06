Combell slokt Nederlands hostingbedrijf Webscale op

Combell breidt zijn activiteiten uit met de overname van Nederlandse sectorgenoot Webscale. Dat schrijft Data News.

De Nederlandse hostingmarkt is erg gefragmenteerd, met heel wat kleine nichespelers. Webscale is gespecialiseerd in het hosten van websites die gebruik maken van het Drupal-platform en kan onder meer heel wat Nederlandse gemeenten tot zijn klanten rekenen.

De diensten van Webscale zullen volledig binnen Combell worden geïntegreerd en de merknaam zal op termijn verdwijnen. “Alle producten zoals hostingaccounts en cloudservers zullen worden geïntegreerd op de platformen van Combell. Dit verzekert de klanten van Webscale dat er een vloeiende overgang zal plaatsvinden,” aldus het bedrijf.

Nu Combell in eigen land zijn strepen heeft verdiend, kijkt het buiten de landsgrenzen om het bedrijf uit te breiden via verschillende overnames. Vorige week raakte nog bekend dat Intelligent, de holding achter Combell, zijn positie als marktleider in Denemarken verstevigde met de overname van hostingbedrijf Zitcom.

De omzet van Combell wordt voor dit jaar op 75 miljoen euro geschat. Vorige week mocht het hostingbedrijf van onze redactie nog een Smart Business Award in ontvangst nemen in de categorie Hosting & Domains.