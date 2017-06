Crowdbeamer introduceert innovatieve manier van presenteren

De Edegemse start-up Roryco brengt zijn langverwachte Crowdbeamer uit. Op een persconferentie werd het toestel voorgesteld en getoond aan het publiek, onder leiding van bedenkers Hans van Romaen en Peter Ryckaert. Zij werden bijgestaan door Philippe Muyters, Vlaams Minister voor Werk, Economie, Innovatie en Sport.

Nieuwe focus

Crowdbeamer is de eerste (en voorlopig enige) presentatietool die de aandacht wegtrekt bij de spreker en bij het publiek legt. Het is een klein toestel dat dient als een soort server en verbonden toestellen zoals laptops, smartphones en tablets, de mogelijkheid geeft om exact hetzelfde beeld te tonen als datgene dat op het grote scherm wordt getoond.

Dat geldt niet alleen voor presentaties, maar ook voor filmpjes, afbeeldingen en internetbrowsers. Tenzij je iets op internet wilt tonen, heb je zelfs geen internetverbinding nodig; de crowdbeamer zet zelf een lokaal netwerk op waarmee je moet verbinden.

De luisteraar krijgt de mogelijkheid om snel en makkelijk screenshots te nemen, aantekeningen te maken bij slides en om de getoonde beelden te vergroten, zodat alles steeds leesbaar is. De beelden die je onderaan vindt, zijn gemaakt door middel van de screenshotfunctie.

Hulpmiddel

“De afgelopen tien jaar hebben we een evolutie zien gebeuren,” zegt Romaen,”waarbij we merkten dat bezoekers van bijvoorbeeld een symposium steeds minder hulpmiddelen kregen aangereikt. In het begin kregen ze prints van de slides, daarna een pdf, en daarna vaak zelfs niets meer.” Met dat idee gingen Romaen en Ryckaert aan de slag om bezoekers de mogelijkheid te geven zoveel informatie te verzamelen als ze zelf willen.

“Ik ben bijzonder trots dat ik vandaag de gelegenheid krijg om dit product voor te stellen,” zei Muyters. “Het innovatiebeleid dat we voeren, heeft net tot doel om ontwikkelingen zoals crowdbeamer alle kansen te geven. Het is nog maar eens een staaltje van hoe we in technologische innovatie echt wereldtop kunnen zijn.”

De crowdbeamer is vandaag al beschikbaar gesteld voor de ‘early adopters’, waaronder Puratos en Deloitte. Voor het grote publiek is die vanaf nu eveneens beschikbaar. Wij gaan het toestel alvast onderwerpen aan een uitgebreide test, het resultaat lees je binnenkort.