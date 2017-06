Europa plant strenge sancties tegen cyberciminelen

In de vergadering op maandag beslisten de 28 lidstaten dat maatregelen nodig zijn om cyberdisputen tegen te gaan. Uit de bijeenkomst werd duidelijk dat de EU zich zorgen maakt over het aantal succesvolle cyberaanvallen van zowel staatsactoren als onafhankelijke cybercriminelen. Het afgelopen jaar kwamen enkele grootschalige, Europese hacks in beeld, waarbij onder andere e-mails van toenmalig Frans presidentskandidaat Emmanuel Macron op straat belanden.

Een eensgezinde aanpak zou die aanvallen kunnen bestrijden, en toekomstige pogingen moeten ontmoedigen. ‘Staten mogen niet toelaten dat hun territorium gebruikt wordt voor internationaal foute ICT-activiteiten,’ staat in een statement te lezen. Daarbij wil de EU klaarblijkelijk een handje helpen.

Restrictieve maatregelen

De sancties die mogelijk worden opgelegd aan cybercriminelen zijn nog niet bekend. Wel zegt de EU dat het plant om “ten volste gebruik te maken van de maatregelen binnen het Buitenlandse beleid en Veiligheidsbeleid, inclusief, indien nodig, restrictieve maatregelen”. Hoe zwaar de maatregelen doorwegen, staat in verhouding met de intensiteit, duur en reikwijdte van de cyberaanval, klinkt het. Enkele bronnen speculeren dat de sancties bijvoorbeeld economisch kunnen zijn, zoals de restricties van import en export, of een reisban kunnen inhouden.

In het statement wordt overigens benadrukt dat de EU zich steeds zal inzetten om internationale cyberdisputen vreedzaam op te lossen.