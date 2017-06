Reddit zoekt 150 miljoen dollar: hoe populariteit niet hetzelfde is als rendabiliteit

Net als YouTube werd Reddit opgericht in 2005, en naar analogie met de populaire videowebsite doet ook Reddit het erg goed. Dat is tenminste waar als je de site afrekent op zijn populariteit. Wereldwijd staat Reddit op de achtste plaats van meestbezochte websites. De website kon die populariteit echter nog niet vertalen naar een waardevol businessmodel, waardoor de site allesbehalve een goudmijn is. Uitgevershuis Conde Nast, eigenaar van Reddit, nam om die reden gedeeltelijk afstand van de site.

Om de zoektocht naar een winstgevend model te ondersteunen, gaat het platform nu dus op zoek naar 150 miljoen. Dat weet Bloomberg. Het is geleden van 2014 dat Reddit nog actief achter investeerders aan ging. Toen haalde het webportaal 50 miljoen dollar op, onder andere van bekendheden zoals Jared Leto en Snoop Dogg. Vandaag zou het geld bedoeld zijn om verder te onderzoeken hoe advertenties de website kunnen ondersteunen, en eventueel een premium-model te implementeren.

De investeringsronde toont aan dat een goed en populair idee niet hetzelfde is als een winstgevend idee. Die andere gigant, Twitter, kampt met hetzelfde probleem. Beide sociaal georiënteerde online-diensten hebben een geweldige wereldwijde volging van gebruikers die niet meer zonder de site kunnen, maar terzelfdertijd niet de ambitie hebben om er voor te betalen. De kern van Reddit staat bovendien haaks op een betaalmodel: de website is net zo populair omwille van de enorme gebruikersbasis, die links en verhalen allerhande rangschikt op populariteit.

Naar de gebruikers toe is Reddit natuurlijk wel een succes. Het platform bereikt heel veel mensen, die de site met een passie blijven volgen, ondanks het oubollige ontwerp. In dat opzicht is het niet moeilijk om waarde te zien in de website, en kan je er van op aan dat ook deze investeringsronde een goede afloop zal kennen. De vraag is hoe lang investeerders bereid zullen zijn om platformen als Reddit en Twitter te blijven steunen omwille van hun grote aantal gebruikers, terwijl een rendabel businessmodel uitblijft.