HPE’s Machine wordt basis van supercomputer

HP Enterprise werkt aan een blauwdruk voor de supercomputer van morgen. Het bedrijf kreeg de opdracht van het departement voor energie in de VS om een supercomputer te ontwikkelen die minstens tien keer sneller en efficiënter is dan de krachtigste supercomputers vandaag. Om een zogenaamd Exascale-systeem te bouwen, dat meer dan één kwintiljoen berekeningen per seconde aan kan, moet de huidige opbouw van een supercomputer herdacht worden.

HPE zal een referentieontwerp uitwerken gebaseerd op het ‘The Machine’-onderzoeksproject. Met The Machine sleutelt het bedrijf al enkele jaren aan een computer waar geheugen centraal staat, en niet processorkracht. Door geheugen de drijvende kracht achter de computer te maken, is het mogelijk om systemen te ontwikkelen die een stuk krachtiger zijn dan wat vandaag bestaat.

Licht

Een nieuw soort geheugen maar ook nieuwe en snellere verbindingen binnen een geheugengedreven computer zijn essentieel. Daarom zullen fotonische interconnects een elementaire bouwsteen vormen van het supercomputerontwerp. HPE blijft intussen verder zoeken naar een vorm van supersnel geheugen dat niet vluchtig is zoals DRAM vandaag, wat voor stabielere, efficiëntere en betrouwbaardere supercomputers moet zorgen.

Samen met verschillende partners zal HP Enterprise zijn design uitwerken aan de hand van open standaarden. De belangrijkste is de zogenaamde Gen-Z-standaard: een protocol dat communicatie tussen verschillende chips standaardiseert. Dat protocol maakt het mogelijk om processors, grafische kaarten, geheugen, interconnects en andere hardware heel nauw aan elkaar te koppelen rond een centrale geheugenpool, en net dat is essentieel voor een geheugengedreven supercomputer.

Big data en wetenschap

Het nieuwe systeem zal niet voor morgen zijn. HPE krijgt geld van de VS om de mogelijkheden van een exascalecomputer verder te onderzoeken en zijn R&D voor The Machine op een flink tempo verder te zetten. Da ambitie is om tegen 2023 een exascale-computer te bouwen. Een dergelijk systeem zou ongekende capaciteiten hebben op het vlak van data-intensieve werklasten zoals big data analytics. Dat maakt op zijn beurt wetenschappelijke doorbraken mogelijk waarvoor vandaag eenvoudig weg niet genoeg rekenkracht bestaat.

Het vertrouwen van het Amerikaanse energiedepartement kan door HPE geïnterpreteerd worden als een belangrijke stem van vertrouwen. De ontwikkeling van The Machine blijkt een moeilijke klus die minder snel gaat dan HPE aanvankelijk had gehoopt. Dat leidt op zijn beurt tot scepsis. De huidige opdracht zal het onderzoek versnellen en illustreert bovendien dat HPE niet alleen staat in zijn visie voor de computer van morgen.