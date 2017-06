Jabra Speak 710 test: stijlvolle speakerphone

Heb je ooit al eens de speaker van je smartphone gebruikt? De kans is groot dat je daar allesbehalve tevreden over was. Je kan daarom kiezen om een klassieke bluetooth speaker met spraakfunctie in huis te halen, maar dan zet je meer in op muziek dan op de opnamekwaliteit. Jabra gooit het roer om en levert eerst een speakerphone, daarna pas een speaker.

Alles-in-een

De Jabra 710 wordt geleverd in een handig zakje en heeft alles aan boord om direct te werken. Je maakt verbinding via Bluetooth 4.0 met je smartphone of laptop. Heeft je laptop een oudere Bluetooth-versie? Plug de meegeleverde bluetooth usb-ontvanger in je laptop en je bent meteen met de speakerphone gekoppeld. Klein minpunt: je moet behoorlijk wat kracht zetten om de kleine usb-ontvanger eruit te halen. Het voelt wel veilig en secuur aan, maar je gaat er op vloeken.

Je kan de speakerphone met twee toestellen tegelijk verbinden, bv. je smartphone en je laptop. De Jabra 710 opladen kan dankzij de usb-kabel die je rond de speakerphone kan rollen om hem op te bergen. Via usb kan je natuurlijk ook altijd de Jabra 710 verbinden.

Dynamisch

Wanneer je de speakerphone inschakelt, word je getrakteerd op een resem witte ledjes rondom de glossy zwarte afwerking. Alle gebruikelijke functies vind je terug: in/uitschakelen, bluetooth aan/uit, antwoorden, ophangen, volume hoger of lager, batterij-indicatie en een ‘Smart’-knop om bv. Siri te raadplegen op je iPhone. Cortana bedienen via Windows lukt voorlopig nog niet.

Achteraan de speakerphone zit een kickstand waarmee je de Jabra 710 rechtop kan zetten. Ideaal wanneer je alleen bent of wanneer je naar muziek wilt luisteren. Wie het budget heeft, kan er zelfs twee kopen om ze in stereo te laten werken. De muziekkwaliteit is opvallend goed en ruim voldoende om in de achtergrond te functioneren.

Conference call

Hoe goed integreert de Jabra 710 in een conference call? Opvallend goed! Jabra biedt standaard ondersteuning voor Skype en Skype for Business, zodat je direct aan de slag kan. In talrijke testconversaties kunnen we zonder problemen rondwandelen in ons kantoor zonder dat de tegenpartij kloeg dat we minder goed hoorbaar waren. Met meerdere personen in een vergaderzaal postvatten met enkel de Jabra 710 centraal werkt prima.

Door zijn sobere, stijlvolle en draadloze design moet je je ook niet schamen om deze speakerphone overal mee te nemen. De batterij vraagt ongeveer drie uur om op te laden en geeft je daarna ruim 18 uur autonomie.

We kunnen helaas niet om het prijskaartje heen: 229 euro is veel geld voor een speakerphone. Er zijn talrijke goedkopere alternatieven beschikbaar, maar wanneer we rekening houden met de uitstekende 360°-microfoonkwaliteit, design, flexibiliteit en lange autonomie is de keuze duidelijk. Een uitstekende speakerphone voor zakelijk gebruik, of voor iedereen die veel belt thuis en graag zijn vrijheid behoudt.

Prijs: 229 euro

Pluspunten:

Slim design

Uitstekende autonomie

Geluidskwaliteit

360°-microfoon

Minpunten: