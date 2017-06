Sandbox-systeem Firefox verslindt minder RAM dan Chrome

Mozilla Firefox voert een grondige verandering door in de coulissen van zijn browser. Met de uitrol van versie 54 van Firefox introduceert de ontwikkelaar een sandbox-systeem met meerdere processen voor veel van zijn gebruikers. De verbetering moet de browser sneller maken omdat het aparte processen creërt voor tabbladen.

Zandbak-compromis

Klinkt bekend in de oren? Google Chrome past de techniek al langer toe, en trekt daardoor heel wat RAM naar zich toe. Google is zich daarvan bewust een heeft al verschillende updates doorgevoerd om de impact van diens browser te beperken. Mozilla maakt zich sterk dat zijn eigen sanbox-systeem de juiste balans tussen snelheid en werkgeheugen behoudt door voor een compromis te kiezen. Waar Chrome voor elke nieuwe tab een apart proces maakt, beperkt Firefox zich tot vier processen. “Bijkomende tabbladen draaien met behulp van threads binnen die processen. Meerdere tabs binnen een proces delen de browser engine die al bestaat in het werkgeheugen in plaats van elk hun eigen versie te creëren,” legt product marketing manager Ryan Pollock uit.

Mozilla heeft tests uitgevoerd om aan te tonen dat het zijn claim hard kan maken. Volgens de organisatie gebruik Chrome 1,77 keer meer geheugen dan Firefox (64-bit) en 2,44 keer meer dan Firefox (32-bit) op Windows 10. De verhoudingen voor macOS en Linux liggen op respectievelijk 1,36 keer meer en 1,42 keer meer.

Project Electrolysis

Mozilla is niet over een nacht ijs gegaan met zijn sandboxsysteem. De organisatie werkt er al sinds 2015 aan het initiatief, dat de naam Project Electrolysis draagt. In augustus 2016 maakte Mozilla de technologie beschikbaar voor een beperkte groep van zijn gebruikers en heeft sindsdien stapsvoet het sandbox-systeem verder uitgerold.

Firefox 54 moet het aantal gebruikers in één klap vergroten, al gaf het bedrijf aan website VentureBeat toe dat het nog niet iedereen toegang zal geven tot het sandbox-systeem. De uitrol wordt uitgerokken over de komende maanden. Volgens de organisatie maakt ongeveer de helft van zijn gebruikers op dit moment gebruik van het nieuwe sanboxsysteem. De volgende stap in de vernieuwing van de browser is Project Quantum, die de browser engine zal updaten.