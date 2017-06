Hoe België van meest hackbare land tot veiligheidsvoorbeeld transformeerde

Tot nut toe hebben nog maar zes Belgische slachtoffers gemeld dat ze slachtoffer geworden zijn van WannaCry, dat wereldwijd zo’n 200.000 slachtoffers maakte. Dat aantal is zo miniem dat de Federal Computer Crime Unit van de politie onlangs nog een oproep deed aan WannaCry-slachtoffers om zich bekend te maken en een infectie aan te geven.

Vernietigend rapport

Er is echter een alternatieve verklaring voor de geringe impact opgedoken: het Centrum voor Cyberveiligheid België (CCB) voerde het afgelopen jaar een geheime operatie uit om het grote aantal kwetsbare servers in het land te doen dalen, zo weet De Tijd. Volgens de organisatie zijn dankzij hun actie een kwart miljoen kwetsbare servers aangepakt in ons land.

De operatie werd in gang gezet door een vernietigend rapport van securitybedrijf Rapid7 uit 2016, dat vaststelde dat België zowat het meest hackbare land op het ganse internet was. Het bedrijf baseerde zijn analyse op informatie verkregen door het scannen van miljoenen netwerkpoorten over de wereld en na te gaan hoe beveiligd deze waren. Een controle waarbij België dus als rode lantaarn uit de bus kwam.

Schoonmaakactie

De cijfers zetten het CCB aan tot het opzetten van een grootscheepse schoonmaakactie. De organisatie vroeg de data van Rapid7 op. Omdat het scannen van netwerkpoorten in een wettelijk grijs gebied zit, koos het CCB ervoor om zijn operatie geheim te houden. Met behulp van de gegevens van Rapid7 en de assistentie van het Computer Emergency response Team (CERT) contacteerde het CCB providers en bedrijven om hen er attent op te maken dat er zich kwetsbare plekken in hun netwerk bevonden.

Die actie heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Niet alleen werden een kwart miljoen servers beter beschermd, het heeft ons land ook een pijlsnelle stijging in de ranking van Rapid7 bezorgt. Het securitybedrijf bracht gisteren de cijfers voor 2017 uit van zijn National Exposure Index: in plaats van rode lantaarn staat België nu op de vijfde plaats, als 179ste land van 183 landen in totaal.

De nieuwe scan zou zelfs een 0 procent kwetsbaarheid voor het SMB-protocol hebben vastgesteld, de zwakke plek die de WannaCry-ransomware misbruikte in Windows. Het geeft alvast een steekhoudende verklaring voor het verwaarloosbare aantal Belgische slachtoffers.