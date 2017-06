imec wint Smart Business Prestige Award

Imec krijgt de Prestige Award tijdens de Smart Business gala-awardsuitrijking. De award, die sinds vorig jaar bestaat, gaat naar een winnaar die de B2B-redactie uitkiest na grondig overleg met de gespecialiseerde adviesraad. We selecteerden uiteindelijk imec omdat het onderzoekscentrum niet zomaar past in één van de categorieën van de Smart Business Awards, maar tegelijkertijd wel België op de kaart zet inzake innovatie.

De impact van imec gaat ver. Het centrum kent geen gelijke binnen Europa en focust zich op onderzoek naar nanotechnologie en micro-elektronica. Zo staat imec mee aan de wieg van tal van nieuwe technologieën die de wereld van morgen zullen aandrijven, van de nieuwste cpu’s vervaardigd met Deep UV-technologie tot neuromorfische chips die zich uitstekend lenen voor toepassingen binnen AI. Ook binnen de domeinen van slimme gezondheidszorg en slimme steden het onderzoekscentrum actief.

Imec onderzoekt niet alleen zelf op het scherp van de snee, maar geeft jonge Belgische onderzoekers onder zijn vleugels de kans om te innoveren. Het jaarlijkse imec technology forum, dat over de hele wereld doorgaat, zet naast eigen technologie ook jonge start-ups in wording in de kijker.

Wie in het buitenland over innovatie binnen België spreekt, noemt bijgevolg haast onvermijdelijk imec. Al het bovenstaande was voor ons meer dan genoeg om imec in de bloemetjes te zetten. Als drijvende kracht voor hoogtechnologische innovatie binnen België en de wereld rond kent imec zijn gelijke niet.