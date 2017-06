HPE wil relevantie in de toekomst verzekeren met radicaal vernieuwingsplan

HP Enterprise, een gigant in de wereld van de digitale transformatie, gaat zichzelf opnieuw transformeren. Het bedrijf splitste nog maar pas af van wat ooit HP was, maar CEO Meg Whitman vindt dat het tijd is om op grote schaal te kijken wat er beter kan. Ze doopt het project HPE Next en plaatst het initiatief onder het gezag van Senior VP voor Finance Jon Faust.

“HPE Next moet een organisatie creëren die helemaal gebouwd is om concurrentie te voeren maar ook te winnen in de markt. Via HPE Next willen we ons operationeel model en onze organisatiestructuur helemaal opnieuw uitdenken om onze manier van werken te vereenvoudigen en te verbeteren”, aldus Whitman. Geen enkele structuur en geen enkel proces is heilig onder HP Next. Faust zal op zoek gaan naar meer agiliteit, onderzoeken welke investeringen prioriteit genieten en kijken naar welke capaciteiten het bedrijf een voorsprong zullen geven in de toekomst.

Whitman zelf claimt dat het project in omvang vergelijkbaar is met de splitsing van HP in HPE en HP Inc. HPE speelde die onderneming toen handig uit als troef. Het profileerde zich als een partner in digitale transformatie met enorme eigen ervaring die het meteen ten dienste kan stellen van klanten. HPE Next kan op diezelfde manier meer geloofwaardigheid geven aan de diensten van HPE zelf, terwijl het bedrijf een optimalisatie ondergaat.

The Register rapporteert dat er geruchten de ronden gaan dat HPE’s nettobalans het bedrijf kwetsbaar maakt voor een overname. Wat daar van aan is, weten we niet, maar het mag wel duidelijk zijn dat Whitman de grote middelen inzet om HPE terug op het juiste spoor te krijgen. Ondanks de afsplitsing van HP Inc, de vernieuwde focus, het afstoten van de Enterprise Services en de overname van verschillende hardwarebedrijven zoals Nimble Storage blijven uitstekende resultaten uit. Het recentste kwartaalrapport toonde een daling van de serververkoop, een markt waarin HPE nochtans erg actief is.