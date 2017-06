Dropbox rolt nieuwe administratortools uit

Dropbox rolt nieuwe functies uit, waarmee administrators een beter zicht krijgen op het doen en laten van hun team in de cloud. Voortaan kunnen administrators de websessies van hun team nakijken en kunnen ze gebruik maken van een vernieuwde administratorconsole. Ook kan je de sterkte van wachtwoorden controleren en is het mogelijk om bedrijfsafdelingen te integreren in Dropbox.

AdminX

De nieuwe functies komen als onderdeel van het AdminX-initiatief van Dropbox. De clouddienst startte dit initiatief intern in 2015 en begon met het uitrollen van nieuwe administratorfuncties in 2016. Nu perfectioneert Dropbox zijn administratortools verder met een nieuwe update.

In de eerste plaats heeft Dropbox de administratorconsole verandert. De tool zou een stuk eenvoudiger zijn om te gebruiken, maar is nog steeds robuust genoeg voor CIO’s. Verder laat Dropbox het toe om de websessies van teamleden na te kijken. Gevoelige data van bedrijven die in de cloud vertoeven, moeten daar ook blijven. Door de sessietijd van je team te beperken, voorkom je dat een cybercrimineel meegluurt.

Paswoordsterkte

Dropbox heeft eveneens zijn paswoordcontrole verbeterd. Om te voorkomen dat een zwak wachtwoord je bedrijfsdata in gevaar brengt, rolt de clouddienst een tool uit die inschat hoe sterk je wachtwoorden zijn. Met behulp van deze tool kunnen administrators parameters instellen om te voorkomen dat teamleden een zwak paswoord gebruiken.

Ten slotte kan je voortaan subdomeinen aanmaken. Veel bedrijven hebben verschillende afdelingen die elk hun eigen eisen en noden hebben. Door gebruik te maken van de subdomeinen in Dropbox kan je onder andere de toegang tot de clouddienst per afdeling bepalen.