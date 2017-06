Microsoft stapt in Cloud Foundry Foundation

Azure krijgt diepgaande ondersteuning voor Cloud Foundry. Microsoft is voortaan een lid van de Cloud Foundry Foundation, en wil zo verder bouwen op een bestaand enthousiasme voor Cloud Foundry-integratie binnen Azure. “Cloud Foundry op Azure heeft al een groot succes genoten”, aldus Corey Sanders, Director of Computer bij Azure. “Het maakt cloudmigratie en het moderniseren van applicaties eenvoudig zonder dat dat ten koste gaat van een open en hybride platform.”

Op de ontwikkelaarsconferentie Build kondigde Microsoft al nieuwe toepassingen aan, zoals Cloud Foundry CLI in de Azure Cloud Shell, en ondersteuning voor Azure Database voor MySQL en Azure Database voor PostgreSQL services. Verder is Azure al best goed uitgerust om Cloud Foundry te integreren.

Microsoft kondigt eveneens aan voortaal deel uit te maken van de Open Service Broker-werkgroep: een kerninitiatief binnen de Cloud Foundry Foundation dat kijkt naar een standaard-interface om cloudplatformen met applicatieplatformen te verbinden. De aankondiging versterkt de reeds bestaande band tussen Microsoft en de Foundation; ook vandaag al maken tal van grote bedrijven gebruik van de Cloud Foundry op Azure.