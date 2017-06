IBM Watson helpt bij risk management en regelgeving financiële bedrijven

Watson wordt financieel expert. Het artificiële intelligentieplatform van IBM kan voortaan bedrijven helpen bij het navigeren van de verraderlijke financiële wereld. Watson krijgt daartoe twee nieuwe specialisaties. Langs de ene kant wordt het platform een vat vol kennis over alles wat met regelgeving te maken heeft. Die ervaring stelt IBM ter beschikking aan financiële instellingen onder de noemer ‘Watson Regulatory Compliance’. De dienst zal bedrijven helpen om vast te stellen aan welke precieze wetgeving ze onderhevig zijn.

Langs de andere kan Watson bedrijven concreet bijstaan in hun dagelijks werk. De ‘IBM Financial Crimes Insight with Watson’-dienst speurt naar onregelmatigheden en criminele dreigingen met d hulp van geavanceerde analyses van de data die een bedrijf ter beschikking heeft. ‘IBM Algo One Big Data Foundation’ spits zich dan weer toe op een combinatie van big data en risk management.

Regeldoolhof

De nichedienst die IBM levert met Watson, zal ongetwijfeld op de nodige bijval kunnen rekenen. Financiële organisaties moeten heel veel complexe regelgeving in het oog houden. Om zeker te zijn dat ze niet per ongeluk regels overschrijden, zijn dergelijke instellingen bereid een flinke duit te betalen. Volgens consultingbedrijf McKinsey gaat meer dan tien procent van het operationeel budget van financiële instellingen naar het managen van risico en compliance. Dat een AI-platform dat werk voortaan voor zijn rekening kan nemen, zorgt in theorie voor een flinke besparing.

IBM Watson draait al lang mee. Het AI-platform raakte bekend toen het in 2011 de tv-quiz Jeopardy won van ’s werelds beste menselijke kandidaten. Sindsdien bouwde IBM verder op het Watson-platform en zijn er tal van toepassingen. De meeste hebben te maken met big data en analytics. Zo kan het systeem ook al dokters bij staan in de diagnose van patiënten in de gezondheidssector, en kan Watson concurreren met Frank Deboosere als weerman.