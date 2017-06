Frankrijk en VK zetten samen druk op internetbedrijven

Om hun onderhandelingspositie tegenover internetbedrijven te versterken, zetten Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een gezamenlijke campagne op tegen extremisme. De Franse president Emmanual Macron en de Britse eerste minister Theresa May kondigde gisteren het initiatief tezamen aan in Parijs.

Inspanningen verhogen

De campagne moet “ervoor zorgen dat het internet niet als een veilige plek gebruikt kan worden door terroristen en criminelen”, zo stelt het Britse ministerie in zijn persaankondiging. Specifiek hopen ze meer druk te zetten op internetbedrijven om extremistische inhoud op hun websites te verwijderen. Die intentie is een echo van wat Theresa May eerder al verklaarde na de recente aanslag in Londen.

Met hun samenwerking willen May en macron “bedrijven aanmoedigen om meer te doen en hun sociale verantwoordelijkheid op te nemen door hun inspanningen te verhogen om schadelijke content van hun netwerk te verwijderen”. In hun verklaring geven de beide hoogwaardigheidsbekleders ook aan wat er zal gebeuren als de technologiebedrijven zich niet constructief opstellen. De twee lieten weten dat ze de mogelijkheid voor het uitschrijven van boetes en andere straffen bestuderen.

Netelige kwestie

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn van plan om samen aan tafel te gaan zitten met internetbedrijven om met hen te werken rond het initiatief, “inclusief het samenwerken om tools te ontwikkelen om schadelijke content te identificeren en automatisch te verwijderen”. In hoeverre de beide landen invloed zullen kunnen uitoefenen op de grotendeels Amerikaanse bedrijven, moet nog blijken. De verhouding tussen overheid en internet(bedrijven) blijft een netelige kwestie. De Duitse bondskanselier Angela Merkel riep onlangs nog op om internationale regels op te stellen.