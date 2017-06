Smart Business Awards 2017: de winnaars

Voor het derde jaar op rij zetten we de Belgische IT-sector in de schijnwerpers met onze Smart Business Awards. We kijken hierbij naar de zakelijke IT bij ons: een boeiende sector waarin veel gebeurt maar die te vaak onderbelicht blijft.

De awards werden gisteren uitgereikt op een feestelijk gala-event in het kasteel van Brasschaat, geleid door gastrouw Gina Leesa en hoofdredacteur Michaël Aussems. Naast de 19 klassieke categorieën was er dit jaar opnieuw een prestige award, waarmee we een bedrijf in de verf wilden zetten dat de innovatie in België op actieve wijze vooruit stuwt.

Hieronder vind je een overzicht van alle prijzen en wie ze in ontvangst mocht nemen.

Software

Business

Winnaar: Microsoft

Runner-up: Teamleader

Dit is een categorie die heel wat applicatietypes omvat, zoals ERP en CRM-toepassingen maar ook de klassieke officetoepassingen. Net zoals vorig jaar slaagt de reus uit Redmond erin om op het hoogste schavotje te eindigen, vooral dankzij de duidelijke stem van ons lezerspubliek. Teamleader plukt dan weer als runner-up nu al de vruchten van hun internationale expansiedrang. Deze beloftevolle Gentse start-up biedt een SaaS-oplossing voor crm en facturatie.

Genomineerden: Microsoft, Oracle, SAP, Exact, Infor, Salesforce, Unit4, Teamleader

Accounting

Winnaar: Exact

Runner-up: Wolters Kluwer

Boekhoudsoftware blijft een belangrijke pijler binnen iedere organisatie. Slechts vijf genomineerden dit jaar, en dan weet Exact het grote marktaandeel te verzilveren met (opnieuw) de eerste plek. Wolters Kluwer toonde zich op alle vlakken heel gewaagd aan Exact en rijft zo de runner-uppositie binnen. Genomineerden: Afas, Exact, Wolters Kluwer, Sage, Unit4

Genomineerden: Afas, Exact, Kluwer, Sage en Unit4

Document & workflow

Winnaar: Adobe

Runner-up: Ricoh

Hier gaat het over oplossingen en tools voor beheer en workflow van digitale documenten. Vorig jaar heette deze categorie ‘contentmanagement’ en namen we er ook de contentmanagementsystemen voor website erbij. Dit jaar ligt de focus volledig op documentbeheer. Adobe toont zich hierin ongenaakbaar, deels door de massale voorkeur van onze lezers. Ricoh wordt de runner-up wat vooral gestuwd werd door de adviesraad.

Genomineerden: IBM, Iris, Adobe, Neopost, Canon, Ricoh, Iron Mountain

Analytics

Winnaar: IBM

Runner-up: SAP

Dit is de markt waarin big data, artificiële intelliggentie en machine learning de modewoorden zijn. Kortom, op basis van data inzichten vergaren voor de toekomst. Veel (niche)spelers hier ook, maar net zoals vorig jaar dringen twee grote spelers om de kopposities: IBM en SAP. IBM doet wel haasje-over met SAP en bemachtigt nu de eerste plek. Eveneens meldenswaard in deze categorie zijn Microsoft (dat alsmaar aan belang wint) en SAS.

Genomineerden: IBM, Microsoft, Microstrategy, Oracle, Qlik, Tableau, SAP, SAS, Trifacta, Klarrio, Google

Security

Winnaar: Veeam

Runner-up: McAfee

Een nieuwe categorie, want vorig jaar heette dit nog beveiligingssuites. Maar security gaat heel wat verder dan pure malware, en dus besloten we om ook back-upoplossingen mee op te nemen in deze categorie. En dat werpt meteen zijn vruchten af voor Veeam, dat zich specialiseert in back-ups voor gevirtualiseerde servers. McAfee wordt als meer klassieke securityleverancier een mooie tweede, te danken aan het grote marktaandeel.

Genomineerden: Check Point, Commvault, G DATA, Kaspersky, McAfee, Panda, Sophos, Symantec, Vasco en Veeam

Hardware

Server

Winnaar: HP Enterprise

Runner-up: Dell EMC

Geen verrassingen bij de serverfabrikanten. Op basis van het marktaandeel, de tevredenheid en de publieksstemming kunnen we niet anders dan HP Enterprise uitroepen tot duidelijke winnaar in deze categorie. Dell EMC moet dus opnieuw vrede nemen met de tweede plek, al is dat dan wel met ruime voorsprong op de rest.

Genomineerden: BigBoards, Dell EMC, HP Enterprise, Fujitsu, Huawei en Lenovo

Storage

Winnaar: Synology

Runner-up: HP Enterprise

Revolutie of omwenteling? Feit is dat voor het eerst een ‘kleinere’ partij zich overwinnaar mag noemen in de opslagmarkt. Nu ja, ‘klein’ is misschien niet helemaal correct want Synology haalt een zeer behoorlijk marktaandeel en overtuigt bovendien ook qua gebruikerstevredenheid. Dat resulteert in een verdiende eerste plaats. HP Enterprise zet zich op de runner-upplaats ten koste van Dell EMC.

Genomineerden: Dell EMC, Hitachi Data Systems, HP Enterprise, NetApp, Samsung en Seagate

Smartphone

Winnaar: Samsung

Runner-up: Apple

Het is duidelijk: ook dit jaar vechten vooral Apple en Samsung om de gunst van de smartphonegebruiker. Beide merken zijn dan ook erg aan elkaar gewaagd, zowel qua marktaandeel als tevredenheid. Uiteindelijk hakt de jury de knoop door ten voordele van Samsung, dat vooral met de recent gelanceerde Galaxy S8 de kaarten in deze markt helemaal door elkaar schudt. Apple weet dit jaar dankzij de online voorkeursstemmen wel de runner-upplaats te behouden, ten nadele van Huawei. Vorig jaar was het nog net omgekeerd.

Genomineerden: Apple, HP Inc., Huawei, Lenovo, LG, Samsung en Sony

Print & Scan

Winnaar: Canon

Runner-up: HP Inc.

Dit jaar doet HP Inc. een stapje terug wat betreft print- en scanapparaten. HP blijft wel de grootste, maar de opkomst van Canon viel moeilijk te negeren door de jury. Canon doet het immers opvallend goed zowel qua marktaandeel, tevredenheid als lezersvoorkeur.

Genomineerden: Brother, Canon, Epson, HP Inc., Kodak Alaris, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, OKI, Ricoh en Xerox.

Personal Computing

Winnaar: HP Inc.

Runner-up: Dell EMC

Dat de pc-markt in een transformatie zit, zullen weinigen ontkennen.Voor dit jaar besloten we dan ook om alle types pc’s (tablet, desktop, all-in-one, hybride) onder te brengen in één categorie. Het gaat hierbij immers toch om dezelfde grote spelers. HP Inc. zet zijn overwicht qua marktaandeel perfect om in winst in deze categorie, en ziet dat ook nog eens bevestigd worden door de publieksstemming. Voor de runner-upplaats ging het weeral tussen Dell EMC en Apple, maar de jury koos uiteindelijk voor de eerste, vooral omdat Apple weinig innovatief was het afgelopen jaar wat betreft laptops en desktops.

Genomineerden: Acer, Apple, Dell EMC, Lenovo,Panasonic en Toshiba

Services & Outsourcing

Applications

Winnaar: Realdolmen

Runner-up: Cegeka

Behoorlijk wat genomineerden in deze categorie, die gaat over diensten voor zowel het ontwikkelen als het onderhouden van software. Voor het eindoordeel hebben we ons vooral gebaseerd op de tevredenheidsscores van de genomineerden. Realdolmen en Cegeka bleken dan de primussen, al deed ook IBM het goed wat dat betreft. Uiteindelijk gaf de publieksjury de doorslag, zodat Realdolmen de winnaar wordt.

Genomineerden: Accenture, Atos, Avanade, Capgemini, Cegeka, CSC, IBM, NRB, Ordina, Realdolmen en Tata Consulting

Staffing

Winnaar: Esas

Runner-up: Randstad

Onder staffing verstaan we het voorzien van tijdelijke IT-krachten. Een niet onbelangrijke activiteit maar veel en vooral uiteenlopende spelers. De runner-up van vorig jaar, Esas, schuift één plaatsje op en mag zich nu de grote winnaar noemen in deze categorie. Randstad is nu runner-up wat vooral te verklaren valt door het grote marktaandeel in combinatie met de tevredenheidsscore.

Genomineerden: Accent, Capgemini, Cegeka, Esas, Experis, Ordina, Randstad, Realdolmen en USG

Integration & Infrastructure

Winnaar: Realdolmen

RUNNER-UP: Nextel

We noemen dit het ‘alternatieve’ domein in services. Heel wat kandidaten voor een award, maar uiteindelijk klimmen Realdolmen en Nextel tot helemaal bovenaan. Beide spelers hebben dit met name te danken aan hun mooie resultaten vanuit de publieksjury.

Genomineerden: Accenture, Avanade, Cheops, Dimension Data, Nextel, Orange Business Services en Realdolmen

Workplace

Winnaar: IBM

Runner-up: HP Inc.

Hier draait alles rond het uitrusten van de zakelijke eindgebruiker. Ook hier weer behoorlijk wat keuze uit (grote) spelers. Alles lag dicht bij elkaar, maar afgaande op de publieksjury en de marktaandelen halen IBM en HP Inc. het hier van de rest. Een eervolle vermelding vanwege de adviesraad is weggelegd voor Realdolmen.

Genomineerden: Cegeka, Cisco, Computacenter, Econocom, Getronics, HP Inc., IBM en Realdolmen

Hosting & Domains

Winnaar: Combell Group

Runner-up: Nucleus

Vorig jaar trokken we de kaart van ambitieuze, lokale spelers en dat is nu niet anders. Opnieuw is het dus Combell dat de champagneflessen mag ontkurken en dat heeft veel te maken met hun internationele opmars. Nucleus ziet zich beloond als runner-up, onder andere dankzij de online stemming bij het publiek. Ook TransIP deed het goed bij het grote publiek en verdient een vermelding.

Genomineerden: bNamed, Combell Group, Nucleus, Proximus, Stuart, Synergics, Telenet en TransIP

Datacenter

Winnaar: InterXion

Runner-up: Proximus

In deze opnieuw goedgevulde categorie staan de datacentervoorzieningen voorop. Dat InterXion een sterke speler is, mocht vorig jaar al blijken en ze doen het dit jaar gewoon over. En Proximus behoudt net zoals vorig jaar de runner-uppositie. Een heruitgave van vorig jaar dus, al was het verschil wel kleiner dan ooit.

Genomineerden: Colt, Datacenter United, InterXion, Koning en Hartman, LCL, Proximus, Rittal, Schneider Electric en Synergics

Communication

Telecom

Winnaar: Proximus

Runner-up: Telenet

De rubriek telecom gaat behoorlijk breed en omvat data-, voice-en internetdiensten, en dit zowel vast als mobiel. Dat maakt vergelijken niet evident, maar eenmaal alles naast elkaar gelegd was het overduidelijk dat Proximus hier (opnieuw) de plak moest zwaaien. Het staat zo sterk op al deze gebieden (data, voice, internet) en combineert dat ook nog eens met een hoge tevredenheidsscore. Eeuwige concurrent Telenet nestelt zich wederom op de runner-upplaats.

Genomineerden: BT, Intellinet, Interoute, Orange, Proximus en Telenet

Network security

Winnaar: Cisco

Runner-up: Fortinet

We plaatsen dit jaar de categorie van netwerkbeveiliging onder de hoofdrubriek ‘communicatie’. Meer dan ooit speelt security zich immers af op het niveau van het netwerk, vooral dan inzake de detectie van verdachte netwerkstromen. Het blijkt een wat behouden markt, waar de gekende spelers de lakens uitdelen, met voorop Cisco. Cisco is een speler waar je uiteraard niet naast kunt kijken maar het bedrijf doet het ook gewoon erg goed op alle vlakken. Het verrassende Fortinet weet eveneens te overtuigen met vooral een hoge tevredenheidsscore.

Genomineerden: Barracuda, Check Point, Cisco, Fortinet, Fox-IT, Fujitsu, Juniper, Palo Alto Networks, SecureLink en WatchGuard

Collaboration

Winnaar: Microsoft

Runner-up: Cisco

Samenwerken is – wat ons betreft – een van de pijlers van digitale transformatie en dus een heel belangrijke categorie. Microsoft viel hier met Skype al moeilijk te negeren, en met het nieuwe Teams voegt het bedrijf uit Redmond een nieuwe manier toe om te collaboreren. Het overduidelijke marktaandeel van Microsoft spreekt ook boekdelen, zodat we Microsoft met een gerust hart tot overwinnaar uitroepen. Cisco blijft de runner-up.

Genomineerden: Cisco, Facebook, IBM, Microsoft, Polycom en Slack Technologies

Prestige Award

Dit jaar viel de keuze voor de Prestige Award op imec. Het bedrijf zet ons land internationaal op de kaart als grote speler op het vlak van innovatie, en mag daarom in de bloemetjes gezet worden.