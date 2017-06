Hoe robots industriejobs terughalen uit lageloonlanden

Met een nieuwe investering van 4,5 miljoen dollar werkt het Amerikaanse bedrijf SoftWear Automation aan een ambitieus plan: de textielindustrie automatiseren. Robots zijn al langer gemeengoed in sectoren zoals de auto-industrie, maar beginnen ondertussen ook geleidelijk aan in andere domeinen van industriële productie door te dringen. Zo ook de textielsector, die berucht is om haar afhankelijkheid van lageloonjobs in voornamelijk Aziatische landen zoals Bangladesh, China en India.

SoftWear Automation

Een van de leidende bedrijven in de automatisering van de textielindustrie is SoftWear Automation, dat opereert vanuit de Amerikaanse stad Atlanta en opgericht is in 2007. Het bedrijf heeft zojuist een investering van 4,5 miljoen dollar ontvangen om zijn activiteiten verder uit te bouwen. Specifiek zal het geld geïnvesteerd worden in het uitbouwen van volledig geautomatiseerde productielijnen om kledij te naaien in de Verenigde Staten. Voor het toezicht op de robots zal het bedrijf twintig nieuwe medewerkers aanwerven.

SoftWear Automation in een spin-off van de Amerikaanse universiteit Georgia Tech. Voor ze hun knowhow over robotica onderbrachten in het bedrijf werkten de oprichters 7 jaar aan verschillende academische projecten waaronder voor de wetenschapsinstelling DARPA, dat onder ander ook sterk aan de kar heeft getrokken voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en artificiële intelligentie.

Sewbots

SoftWear Automation wil disruptie teweegbrengen in de textielindustrie met behulp van doorgedreven automatisering. Hiervoor ontwikkelde ze Sewbots, robots die het hele naaiproces voor zich kunnen nemen. “Onze innovatieve Sewbots brengen naalden naar de stof, in plaats van de stof naar de naald,” zegt Palaniswamy Rajan, CEO van het bedrijf.

Softwears Sewbots zijn speciaal ontwikkeld om het fabricatieproces lokaal te organiseren in plaats van op zoek te gaan naar locaties met de laagst mogelijke salarissen. Het bedrijf stelt dat de robots goederen van hogere kwaliteit kunnen produceren aan een lagere prijs. Dit onder meer door een geavanceerd computerbeeldverwerkingssysteem dat “accurater is dan het menselijke oog”.

Goed/slecht

Afhankelijk van hoe je het bekijkt is die automatisering een goede of slechte evolutie. Het zorgt ervoor dat goederen geen wereldreis meer moeten maken vooraleer ze in winkels belanden en haalt laagbetaalde en vaak onveilige jobs weg. Daartegenover staat dat die jobs gewoon verdwijnen voor mensen en worden ingevuld door robots. SoftWear CEO Rajan is zich bewust van die ommekeer, maar verdedigt zijn Sewbots: “De textielindustrie in de VS zal er anders uitzien als ze terugkomt, maar ze zal productiever zijn en beter betaalde jobs voorzien dan voorheen”.

Dat automatisering aanslaat, is alvast af te leiden uit de verkoopscijfers van SoftWear Automation. Tussen 2015 en 2016 tekende het een groei van 1.000 procent op, en het bedrijf zit op schema om hetzelfde percentage te behalen dit jaar.

(voetnoot: openingsbeeld toont borduurmachines, niet de Sewbots van SoftWear Automation)