Google bant ‘onacceptable’ online advertenties

In Chrome komt daarvoor een ingebouwde adblocker, rapporteert de Wall Street Journal. De tool zal standaard ingeschakeld worden in zowel de desktop- als mobiele versie van Chrome.

Zwarte lijst

Om te beslissen welke advertenties verbannen worden, baseert Google zich op de classificatie van de Coalition for Better Ads, een international consortium van adverteerders en online uitgevers. Zij identificeerden in maart al een reeks ‘onacceptabele’ advertenties. Op desktop zijn dat bijvoorbeeld:

• pop-up advertenties

• automatisch afgespeelde video-advertenties met gelui

• ‘prestitial’ advertenties (voor website opent) met countdown

• grote ‘sticky-ads’ die meebewegen met je scherm

Daarnaast werden acht soorten aan vervelende mobiele advertenties geïdentificeerd:

• pop-up advertenties

• ‘prestitial’ advertenties

• advertenties die meer dan 30 procent van het scherm vullen

• flitsende, geanimeerde advertenties

• automatisch afgespeelde video-advertenties met geluid

• ‘postitial’ advertentie (na website opent) met countdown

• schermvullende ‘scroll-over’-advertentie

• grote ‘sticky’-ads die meebewegen met je scherm

6 maanden

Zelf heeft Google zijn plannen nog niet publiekelijk aangekondigd, maar liet het nieuws wel al aan publishers en adverteerders weten. Zij krijgen zo’n zes maanden om zich voor te bereiden op de verandering, en om de overstap te stimuleren maakt Google binnenkort ook een tool beschikbaar waarmee ze kunnen controleren of de advertenties op hun website voldoen aan Google’s criteria.

Gulden middenweg

Met de ingebouwde advertentieblokker belooft Google schoon ship te maken. Dat klinkt contra-intuïtief aangezien de online gigant het meeste omzet haalt uit advertentie-inkomsten, maar het initiatief kan ook een tegengewicht vormen in het toenemende gebruik van volledige ad-blockers.

Het stijgende aantal geanimeerde, en invasieve advertenties zorgt ervoor dat steeds meer gebruikers grijpen naar een ad-blocker om alle advertenties te blokkeren. Door consumenten een alternatief aan te reiken, wilt Google de gulden middenweg bieden, en gebruikers geen reden geven om over te schakelen naar een reclame-vrij web.