Intel maakt Thunderbolt 3 licentievrij

Intel wil dat meer fabrikanten zijn Thunderbolt 3-standaard gebruiken in hun producten. Daarom maakt de chipmaker de technologie licentievrij vanaf volgend jaar. Bovendien integreert Intel Thunderbolt 3 de standaard in zijn CPU’s.

Flexibele poort

Thunderbolt is een poortstandaard die werd ontwikkeld door Intel en Apple. De derde versie van de technologie is twee keer zo snel als Thunderbolt 2 en voegt gegevensoverdracht, video-uitvoer en opladen in één connector. Thunderbolt 3 haalt snelheden tot 40 Gbps voor gegevensoverdracht en ondersteunt tot twee 4 K-schermen of één 5K-monitor.

Apple introduceerde Thunderbolt voor het eerst in 2011 in zijn MacBook Pro. Sinds december 2015 gebruiken laptopfabrikanten Thunderbolt 3, al kondigde Apple pas eind 2016 een update aan de MacBook Pro aan. Apple blijft tot op heden de grootste aanhanger van de standaard.

Gratis

Intel hoopt zijn standaard wijder verspreid te maken door het gebruik van Thunderbolt 3 gratis te maken. In 2018 maakt het bedrijf de specificaties van de poort beschikbaar op een licentievrije basis. Hierdoor kunnen third-party fabrikanten Thunderbolt 3 in hun producten integreren, waardoor andere chipmakers de standaard kunnen integreren in hun chips.

“Intels visie voor Thunderbolt was niet alleen om een snelle computerpoort te maken, maar om een eenvoudigere en meer veelzijdige poort beschikbaar te maken voor iedereen,” schrijft Intel in een blogpost. “We zien een toekomst waarin single-cable docks, mooie foto’s en 4K-video, levensechte VR en snelle opslag gemeengoed zijn.”

Thunderbolt 3-integratie

Intel laat het werk echter niet alleen aan andere chipmakers over. Ook Intel start met de integratie van Thunderbolt 3 in zijn chips. De eerste Thunderbolt 3-chips, Alpine Ridge genaamd, werden al tijdens de tweede helft van 2015 gelanceerd. De Kaby Lake-chips van vorig jaar kwamen echter zonder ondersteuning voor de standaard. Fabrikanten moesten Alpine Ridge-chips toevoegen aan hun toestellen om de interface te kunnen gebruiken. Veel bedrijven besloten deze route niet in te slaan om kosten te besparen.

Doordat Intel Thunderbolt 3 nu wel een onderdeel maakt van zijn processor, zullen Thunderbolt 3-poorten hoogstwaarschijnlijk wel op meer toestellen terug te vinden zijn. Voeg hier aan toe dat ook andere chipmakers op de Thunderbolt 3-kar kunnen springen en je merkt dat de standaard een mooie toekomst heeft.