Huawei zet nieuwe stap op laptopmarkt

Huawei brengt dit jaar drie nieuwe laptop-varianten uit. Daarmee zorgt het voor opvolgers voor de Matebook van vorig jaar. Het gaat om twee notebooks, een van 13 inch en een grotere van 15 inch, en een 2-in1-tablet. Huawei richt zich voorlopig uitsluitend op de premium consumentenmarkt en beslist pas later of het zijn portfolio uitbreidt naar lagere prijsklassen of de zakelijke markt.

Uitbreiding

Het merk dat wereldwijd de derde plek bekleedt op de smartphonemarkt begeeft zich op een markt die volgens Gartner net voor het tweede jaar op rij een daling kende in verkoopcijfers. Niettemin ziet Huawei kansen liggen. Volgens datzelfde Gartner komt die groei er voornamelijk door de toename van smartphones met grotere schermen die laptops overbodig maken. Het zijn de kleinere merken die marktaandeel verliezen.

De grote drie, HP, Lenovo en Dell winnen wel jaarlijks een klein percentage in marktaandeel, samen zijn ze momenteel al goed voor 55 procent van de markt. Het zijn dan ook deze merken waar Huawei het tegen moet afleggen. Apple komt eveneens in beeld, al richt Huawei zich niet meteen op diens consumenten.

Inwisselen

Gartner voorspelt de komende twee jaar een marktconsolidatie waarbij de verkoop van laptops voornamelijk gevoed wordt door consumenten die hun toestel verkopen. Huawei zegt daar zijn kans te zien aangezien het met zijn smartphonepoot enigszins kan besparen op design- en fabricagekosten. Het hoopt daarnaast zijn naamsbekendheid aan te spreken.

Het kleinste model van de nieuwe toestellen, de Matebook X, zal een vingerafdrukscanner meekrijgen en geen fysieke koeling nodig hebben. De prijs zal tussen 1399 en 1699 euro liggen, schrijft Reuters. De hybride Matebook E zal tussen de 999 en 1299 euro kosten, terwijl de Matebook D, het grootste model, tussen 799 en 999 euro kost. Alle toestellen zijn beschikbaar vanaf juni, maar het is voorlopig nog niet duidelijk of ze meteen bij ons beschikbaar zullen zijn – van zodra we meer weten wordt dit artikel geüpdatet.

Vreemde zet?

De uitbreiding van Huawei naar de computermarkt is toch een beetje vreemd te noemen. In zijn laatste kwartaalrapport stelde het merk immers dat het de komende jaren meer ging focussen op zijn winstmarges en dat het minder ging spenderen aan onder meer de marketing van de smartphonesafdeling. Het voorbije jaar maakte Huawei 75 miljard dollar omzet, waarvan ‘slechts’ 5 miljard pure winst.