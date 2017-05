Western Digital lanceert 10 TB-schijven gevuld met helium

Western Digital lanceerde vorig jaar 8 TB-schijven gevuld met helium in zijn Red- en Purple-productlijnen. Het bedrijf drijft deze capaciteit verder op naar 10 TB. De Western Digital Red 10 TB-drive is bedoeld voor NAS-systemen van consumenten en kleine bedrijven, terwijl WD zich met de Red Pro-versie richt op de NAS-systemen van medium bedrijven en enterprises. De schrijf- en leessnelheid van de schijven zijn 17 procent sneller dan de voorgaande versies.

Voordelen helium

Heliumschijven brengen hogere draaisnelheden met zich mee. Zo heeft de Western Digital Red van 10 TB een snelheid van 5.400 omwentelingen per minuut. De Pro-versie haalt een snelheid van 7.200 omwentelingen per minuut. Dat komt doordat helium minder weerstand biedt dan lucht. Bovendien laat het gebruik van helium toe dat je dunnere platen gebruikt die dichter bij elkaar zijn geplaatst. Western Digital gebruikt zeven 1,42 TB-platen voor zijn 10 TB-schijven.

Specificaties

Western Digital voorziet zowel zijn 8- als 10 TB-schijven van een DRAM-cache. De kleinste versie krijgt 128 MB cache, terwijl de 10 TB-variant 256 MB DRAM-cache heeft. Mede dankzij deze cache hebben de heliumschijven van 8 en 10 TB respectievelijk een transfersnelheid van 178 MB/s en 210 MB/s. De Red Pro-schijven van Western Digital halen daarentegen snelheden van 205 en 240 MB/s.

De Red-drives kan je gebruiken in een NAS met maximum acht bays, terwijl de Pro-versies in een NAS met 16 bays passen. Hierdoor kan je de capaciteit van je NAS uitbreiden naar 80 of 160 TB. Bovendien is Western Digital erin geslaagd het energieverbruik van de 10 TB-schijven te verlagen ten opzichte van de 8 TB-varianten en maken de schijven gebruik van een SATA-interface van 6 Gbps.

Beschikbaarheid

De 10 TB WD Red en Red Pro zijn beschikbaar in de Verenigde Staten, zo weet Anandtech. Aan de Red-versie ben je 494 dollar kwijt, waarbij je een garantie van drie jaar krijgt. De WD Red Pro-schijf van 10 TB kost daarentegen 533 dollar en komt een garantie van vijf jaar.