Google lokt bedrijven met nieuwe Chrome Enterprise-bundel

Google lanceert de Chrome Enterprise-bundel: een set van tools waarmee de internetbrowser sneller en makkelijker kan worden uitgerold binnen een bedrijf. Onder andere bevat de bundel een installeerfunctie, beleidssjablonen en een Chrome Legacy Browser-extensie.

Tools voor de admin

Zo kunnen IT-admins met één “installer” Google Chrome op elk toestel installeren, en krijgen ze tools om de versies officieel te beheren, wat nu vaak niet het geval is bij Chrome-gebruikers binnen een bedrijf.

De Legacy Browser-extensie moet ervoor zorgen dat ook oudere plugins, zoals Silverlight of ActiveX, kunnen worden gebruikt in de browser. Wanneer een link wordt geopend in Chrome en een oudere browser nodig is, zal de extensie ervoor zorgen dat de link geopend wordt in een legacy-browser. Voor zulke legacy-toepassingen vielen veel bedrijven terug op oudere versies van Microsofts Internet Explorer, maar met de extensie is dat niet meer nodig, aldus Google.

Tot slot voegt Google ook ondersteuning toe voor XenApp, Citrix’ virtualisatieplatform, en Windows Server met Terminal-services.

Browserrace

Dankzij de beheermogelijkheden en Legacy Browser-extensie hoopt Google gebruikers af te snoepen van Microsoft. Tot dusver blijven browsers als Internet Explorer en Edge de standaard in vele bedrijven, maar met de nieuwe tools doet Google een poging om het tijd te keren. Dat lijkt niet onmogelijk: wanneer we niet alleen bedrijven, maar ook het aandeel van consumenten erbij rekenen, heeft Google de race al lang gewonnen.