LinkedIn wilt datacenter-hardware standaardiseren

Een groep van bedrijven, waaronder LinkedIn, HP Enterprise en Flex, richten de Open19 Foundation op in een poging om een standaard op te stellen voor de hardware in datacenters. Het initiatief moet producenten van servers, routers en andere hardware stimuleren om hun producten te maken voor een 19 inch-rack; de meest gebruikte standaard op de markt.

Uniforme hardware

Op dit moment kiezen producenten zelf op welke racks ze hun hardware afstemmen. Dat zorgt ervoor dat bedrijven vaak beperkt worden in hun keuze wanneer ze hardware zoeken die bij de specifieke vereisten van hun datacenter past. De Open19 Foundation wil daarom de koppen bij elkaar steken om open hardware- en software-oplossingen te creëren die toespitsen op één algemene standaard. Het uiteindelijke doel is om een model te bedenken dat producenten kunnen gebruiken, zodat hun datacenter-hardware compatibel is met eender welk datacenter. Het eerste project op de agenda is het Open19 Platform: een set van specificaties die samen een industriewijde server-vormfactor creëren.

Open Compute

Het initiatief doet denken aan het Open Compute Project, een vergelijkbaar project opgericht door Facebook. Het project wilt eveneens meer eensgezindheid omtrent datacenter-hardware, en geeft grote bedrijven als Facebook en Google de kans om opensource blauwdrukken uit te wisselen.