Digitaal whiteboard van Google officieel gelanceerd

Het Google Jamboard werd in oktober 2016 voor het eerst aangekondigd als een interactief, cloud-based 55 inchscherm met HD-camera en een ingebouwde Chromecast. Het scherm moet werknemers de tools bieden om van op afstand deel te nemen aan meetings, en staat toe om interactief te vergaderen waarbij deelnemers bijvoorbeeld mee kunnen schetsen via hun tablet of smartphone. Sinds gisteren werd het bord door Google officieel gelanceerd in de VS.

Kostprijs

Voor 4.999 dollar krijgen bedrijven een Jamboard op de kop tikken, inclusief twee stylussen, een ‘gom’ en de benodigdheden om het grote scherm aan de muur te bevestigen. Naast de hardware vraagt Google echter ook nog een jaarlijkse kost van 600 dollar voor ‘beheer en ondersteuning’, en bedrijven kunnen ook kiezen voor een staander met wieltjes waar de Jamboard op gemonteerd kan worden; daarvoor tellen ze nog eens 1.349 dollar neer.

Met zulke prijzen komt de Jamboard in de vaarwaters van de vergelijkbare Spark Board van Cisco, die zo’n 4.990 dollar kost, en blijft Microsofts Surface Hub de duurste optie van het trio, met een scherm van 8.000 euro en één van ruim 20.000 euro.

Google-fans

De Google Jamboard is alleen voor de bedrijven die zich al in Google’s software-gamma hebben verdiept. Zo werkt het bord enkel met de G Suite en Google’s videochat-app Hangouts. Om het apparaat op afstand te bedienen maakt Google bovendien een Jamboard-app beschikbaar voor smartphone en tablet, op zowel Android en iOS.

Beschikbaarheid

De Jamboard is nu te koop in de Verenigde Staten, en wordt deze zomer ook beschikbaar in Canada en het VK. Daarna wordt het bord uitgerold naar andere landen.