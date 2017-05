Orange zoekt analytics-expertise door Franse overname

Orange onderzoekt de overname van een Franse analytics-dienstverlener Business & Decision. Uit de onderhandelingen blijkt dat Orange zo’n 67 procent van de aandelen wilt overnemen tegen bijna 8 euro per aandeel. Aan die prijs is het totale kapitaal van Business & Decision zo’n 62,5 miljoen euro waard.

Data-expertise

Business & Decision is actief in verschillende Europese landen, waaronder België, en is gespecialiseerd in analytics en business intelligence. Met de overname hoopt Orange dan ook zijn eigen diensten op dat gebied te versterken, meldt het persbericht.

Op dit moment is Orange Business Services immers actief in data-opslagdiensten en datatransport, maar miste het expertise in de verwerking van data. Door de krachten te bundelen met Business & Decision kan het ook diensten aanbieden met betrekking tot data-governance en data-analytics.

“We zijn overtuigd dat de combinatie van de expertise van Business & Decision omtrent data en business intelligence, en onze tweezijdige know-how als een operator en service-integrator, een sleutelelement is dat ons zal toelaten om de digitale transformatie van onze enterpriseklanten op te drijven, en groei te stimuleren,” aldus Thierry Bonhomme, plaatsvervangend CEO bij Orange Business Services.

De transactie wordt verwacht om vervolledigd te worden tegen het einde van 2017.