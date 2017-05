Waarde van één bitcoin stijgt tot over 2.000 dollar

Nog nooit was één bitcoin zoveel waard. Op het moment van dit schrijven krijg je 2.187 dollar voor één eenheid van de digitale munt. In euro is de mythische 2.000-kaap nog net niet overschreden. Je betaalt 1957 euro voor één bitcoin. De koers van de virtuele munt is aan een extreme stijging bezig. Een jaar geleden was een bitcoin nog maar 395 euro waard. Sinds het begin van april is de waarde vrijwel verdubbeld.

Dalende populariteit

De waarde van de cryptomunt is geen indicatie voor de populariteit er van. Sterker: het marktaandeel van bitcoin in de wereld van de virtuele munten is de laatste maanden gekelderd. Tot maart van dit jaar had de munt een stabiel aandeel van zo’n 80 procent van de koek. Vandaag is dat nog maar 47 procent, aldus Coinmarketcap. Andere cryptomunten zoals ethereum en ripple zijn aan een fikse opmars bezig. Ripple is een blockhainmunt waaronder banken van over de hele wereld hun schouders hebben gezet, terwijl ethereum sterk op het originele bitcoin lijkt.

Waar het vertrouwen in bitcoin vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. De marktwaarde staat haaks op de populariteit. Omdat de digitale munt niet centraal gereguleerd is, en de wisselkoers historisch gezien erg volatiel is, bestaat de kans dat de waarde in de nabije toekomst volledig in elkaar stort.

Criminaliteit

Anderzijds boet bitcoin de laatste tijd wel in aan populariteit bij hackers. De zogezegd anonieme munt is allesbehalve dat. Alle bitcointransacties worden bijgehouden in een publiek digitaal grootboek. Dat grootboek is publiek beschikbaar en kan door iedereen gelezen worden. ‘Miners’ strijden onderling om er nieuwe transacties aan toe te voegen en worden beloond met een transactiefooi in de vorm van nieuwe bitcoins. Dat transparante systeem zorgt er voor dat het virtueel onmogelijk is om te frauderen met de munt, maar dat betekent ook dat iedereen toegang heeft tot de hele transactiegeschiedenis van alle bitcoins sinds het ontstaan van de munt. Die transacties kunnen onderzoekers vaak aan een IP-adres koppelen, waarna gemeende anonimiteit als sneeuw voor de zon verdwijnt.

Er bestaat intussen heel wat obscuurdere alternatieven voor bitcoin die meer anonimiteit garanderen. Cybercriminelen lijken stilaan de stap te zetten naar de alternatieven. bitcoin is vandaag nog nauw verbonden aan cybercriminaliteit maar wanneer dat imago helemaal opgepoetst raakt, kan de munt misschien verder doorbreken. Anderzijds heeft bitcoin een inherent probleem met transactiesnelheid. Wordt de munt te populair, dan dreigt het hele systeem in te storten.

Dat bitcoin de kaap van de 2.000 dollar overschreden heeft, is zonder meer historisch. Wat de verwezenlijking precies betekent voor de munt, blijft koffiedik kijken. De hoge waarde lijkt in schril contrast te staan met de uitdagingen die bitcoin moet overwinnen om een volwaardige munteenheid te worden.