Microsoft Edge verpest afgedrukte PDF’s

Wie een pdf-document afdrukt vanuit Microsoft Edge loopt grote kans dat zijn print mislukt. Microsoft geeft namelijk toe dat er een bug in zijn browser zit die cijfers, letters en zelfs hele woorden willekeurig vervangt door alternatieven. Het probleem werd voor het eerst opgemerkt door technologieblog BleepingComputer en doet zich voor op Edge-versies 14.14393 en 15.15063.

Het probleem doet zich niet voor bij documenten die werden ingescand, maar wel bij andere documenten die bewerkt kunnen worden. Microsoft heeft voorlopig nog geen nuttige tips meegedeeld over een oplossing of een manier om de bug te omzeilen. Het is nochtans een pijnlijk probleem aangezien Microsoft zijn browser aan gebruikers opdringt als standaard pdf-lezer.

Testomgeving

De bug staat interne gekend als ‘Edge displays 123456 in PDF’. Ironisch genoeg werd dat bij BleepingComputer afgeprint als zijnde ‘114447’. Er is daarnaast geen enkele logica te vinden in de veranderingen die Edge doorvoert bij het printen.

Waarschijnlijk glipte de bug door de mazen van het net doordat Microsoft zijn proefpersonen aanraadt om de nieuwste updates alleen te testen op toestellen die ze niet dagelijks gebruiken. Een nieuwe Windows-versie kan namelijk schade aanrichten als er te zware bugs blijven inzitten. Vele gebruikers testen de updates daarom uit op virtuele machines, waarbij het slechts zelden gebeurd dat iemand in die omgeving iets print. Op die manier komt deze bug dan toch in omloop.