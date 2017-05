Build: Microsoft Teams opent de deuren voor externe ontwikkelaars

Op Microsofts Build 2017-persconferentie in Seattle heeft de softwaregigant bekend gemaakt dat het Teams openstelt voor externe softwareontwikkelaars. Sinds de beta beschikbaar is voor Office 365-klanten vorig jaar, weten we hoe Microsoft Slack het vuur aan de schenen wil leggen. Halfweg maart werd Teams volwassen genoeg bevonden door Microsoft voor een officiële release. De softwaregigant benadrukte nog eens extra dat Teams geen mailvervanger is, maar een tool om beter samen te werken. Door externe ontwikkelaars toegang te geven tot Teams, moet dat nog beter lukken.

Office Store

Op de persconferentie kregen we een demo van het nieuwe Teams met een heleboel slimme functies. Zo is er ondersteuning voor tabbladen, zijn mobiele app, Cortana spraakherkenning (geen Nederlands), slimme bots en andere connectors.

Ontwikkelaars kunnen vanaf nu Teams-applicaties in de Office Store plaatsen. Via de Teams Discover Apps Experience wordt hun app gepusht, zodat ze een maximaal bereik genieten. Het doel van Microsoft is om Slack te verbeteren dankzij de integratie van externe software, terwijl het 100% geïntegreerd is in de hele Office 365-suite (Excel, Word, Powerpoint, OneNote, Sharepoint en Power BI).

Voorsmaakje

In de Developer Preview die volgende maand beschikbaar is, voegt Microsoft nog twee extra elementen toe aan Teams: compose-extensies en third party-notificaties. Compose moet ervoor zorgen dat je rechtstreeks in Teams beslissingen kan nemen, zonder dat je van scherm moet veranderen. De third-party notificaties geven ontwikkelaars de nodige rechten om belangrijke informatie en updates rechtstreeks te pushen over Teams dankzij notificaties. Om dit mogelijk te maken, geeft Microsoft de ontwikkelaars nieuwe Teams API’s die samen met de Developer Preview worden gelanceerd volgende maand.