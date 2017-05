3 best practices om van digitalisering een succes te maken

Tegenwoordig verwachten klanten van bedrijven niet langer dat ze simpelweg een product verkopen, maar een ervaring bieden. Om hierin te slagen, moeten firma’s een volledige transformatie ondergaan, en een goed punt om te beginnen is het aanpassen van de online contactpunten met de klant, zoals contactformulieren of andere webforms. Het pad naar succes loopt volgens Josh Van Tonder, de Group Producting Marketing Manager van Adobe, langs deze drie best practices.

1. Meer dan een formulierprobleem

“Veel bedrijven denken dat het probleem zich slechts bevindt bij de online formulieren die ze gebruiken,” legt Van Tonder uit. “Bedrijven moeten echter een stap achteruit zetten om te zien dat hun problemen niet enkel bij hun formulieren liggen. De volledige keten moet worden getransformeerd om van digitalisering een succes te maken.”

2. Herbruikbaarheid

Verder vindt Van Tonder dat (her)bruikbaarheid belangrijk is. Niet alleen de IT-afdeling moet in staat zijn om op fouten te controleren; iedereen binnen het bedrijf moet hierbij betrokken worden. Bovendien zijn er een hoop terugkerende componenten in formulieren. Door dezelfde gebruikersinterface te gebruiken voor alle formulieren kan je een verandering over je hele gebruikerservaring aanbrengen door slechts één aanpassing te doen.

“Vaak kopen dezelfde dingen terug in verschillende formulieren. Van deze componenten moet je legoblokken maken die door alle medewerkers gebruikt kunnen worden,” aldus Van Tonder.

3. Geleidelijke transformatie

Ten slotte vindt Van Tonder dat bedrijven analytics moeten gebruiken om te meten waar hun prioriteiten liggen. Welk formulier wordt het vaakst gebruikt? Aan de hand van het antwoord op deze vraag kan je een kleine subset van formulieren bepalen die prioriteit hebben bij het transformatieproces. Pas daarna moeten bedrijven hun transformatie uitbreiden naar andere formulieren.