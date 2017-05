Hoe veilig is je lichaam als paswoord?

Tijdens het Intelligent Assistants Conference in Londen wordt er behalve over virtuele assistenten volop kennis gedeeld over biometrie. Digitale assistenten moeten immers niet alleen klanten op een goede manier verder helpen, maar zich er eveneens van vergewissen dat ze daadwerkelijk met een klant te maken hebben. Hoe voorkom je dat een virtuele assistent gevoelige klanteninformatie met de verkeerde persoon deelt?

Stembiometrie

“Doorgaans moeten bedrijven een afweging maken tussen gebruiksvriendelijkheid en veiligheid,” vertelt Seb Reeve van Nuance Communications. “Je kan je dienst erg veilig maken door een moeilijke authenticatieprocedure te creëren, maar klanten zijn hier doorgaans niet mee gediend. Stembiometrie is een authenticatiemethode die veiligheid en gebruiksvriendelijkheid combineert.”

Bij sommige toepassingen moet je de juiste zin uitspreken, waarna de software nakijkt of je stem overeenkomt met de stem van de persoon die je beweert te zijn. Nuance drijft dat principe echter nog verder door. Wanneer je belt naar een klantendienst praat je met een virtuele assistent. Zonder dat je het weet wordt je stem in de tussentijd gecontroleerd, waardoor je moeiteloos geauthenticeerd wordt.

Smartphones vertrouwen als back-up op oudere, minder veilige, technologie.

Onveilige vingerafdruk

Dankzij de smartphone is een vingerafdrukscanner de meest gekende biometrietechnologie. Toch is deze methode niet de meest veilige. “Beveiliging is maar zo sterk als de zwakste schakel in de keten. Smartphones vragen dat je als back-up een pincode opgeeft. Hierdoor vertrouw je wederom op een oudere, minder veilige, technologie,” legt Brett Beranek van Nuance uit.

Bovendien meet een vingerafdruk slechts een beperkt aantal datapunten, terwijl rijkheid aan data en uniekheid bij biometrie net erg belangrijke factoren zijn. “Je vingerafdrukscanner meet slechts vijf tot twintig punten van je vinger. Je stem is daarentegen erg rijk aan data. Door je fysieke karakteristieken heeft je stem een uniek geluid en je manier van spreken wordt bepaald door je persoonlijkheid en afkomst. Hierdoor kan je in theorie tot duizend meetpunten uit je stem halen,” aldus Beranek.

Foutenmarge

Net als andere authenticatiemethodes is stembiometrie niet volledig feilloos, al scheelt het volgens Beranek niet veel. Eenmaal je volwassen bent, verandert je stem immers bijna niet. Bovendien kan het algoritme zich aanpassen telkens wanneer je je met je stem aanmeldt. Door sommige ziektes zal stembiometrie echter niet langer werken, maar dit is erg uitzonderlijk. “Onze klanten registreerden een failure rate van 41 procent bij mensen die een pincode gebruikten. Bij stembiometrie was de failure rate slechts enkele percentages,” vertelt Beranek.