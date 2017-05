Telenet investeert in Antwerpse virtuele assistent

Telenet investeert in Spencer, een app die fungeert als een persoonlijke, virtuele assistent op de werkvloer. De app moet een rist aan werkgerelateerde taken overnemen die elk hun eigen applicatie of website hebben, zoals het maken van afspraken, het ingeven van kosten, en het inplannen van vakantiedagen. In plaats van in te loggen op de verschillende platformen, kunnen werknemers de virtuele assistent gebruiken om zulke taken vanuit één app te regelen.

“Google Now voor bedrijven”

“Jonge mensen hebben torenhoge verwachtingen en hopen dat de applicaties op hun werk zullen overeenkomen met de geavanceerde technologie in hun privéleven,” leggen Spencer-CEO’s Tom Vroemans en Maarten Raemdonck uit. “We beschouwen Spencer als een Google Now [de intelligente, spraakgebaseerde assistent van Google, red.] voor grote bedrijven – het verbindt je met alle tools en data die je nodig hebt, waar en wanneer je wilt.” Tot nu toe concentreert Spencer zich op bedrijven met meer dan 2.000 werknemers.

Telenet-aanbod

Ook Telenet ziet heil in de app, en maakt bekend de start-up te steunen met een investering die kadert in Telenets Kickstart-programma, een incubator voor start-ups en digitale ondernemers. Hoeveel geld er in de start-up wordt gepompt, is niet bekend.

Telenet gebruikt de app overigens ook intern, net zoals Proximus en DEME. Bovendien is het mogelijk dat de app in de toekomst ook een deel wordt van het Telenet-aanbod. “Op lange termijn zou het kunnen dat we Spencer aanbieden aan onze eigen klanten,” bevestigt seniorvicepresident strategy & corporate development, Dieter Nieuwdorp.