Atlassian lanceert eerste cloudregio in Europa

Australische softwarevendor Atlassian stelde deze week zijn eerste cloudregio in Europa voor, en doet daarvoor beroep op het Ierse Amazon-datacenter. De migratie naar een nieuwe infrastructuur moet zorgen voor verminderde latency bij Europese klanten, vertelt Scott Farquhar in een blogpost.

Meer snelheid

Het Atlassian-aanbod bestaat onder andere uit productiviteitssoftware zoals HipChat, Trello en Jira. De software kan zowel on-premises als in de cloud worden gehost, maar tot nu toe was die laatste optie enkel mogelijk in Amerikaanse datacenters. Bovendien zit zo’n 40 procent van Atlassians klanten in Europa, waardoor de vendor zich genoodzaakt ziet om te investeren in een Europese cloudinfrastructuur.

Daarom kondigde Atlassian aan dat een nieuwe cloudregio te lanceren in Ierland, in samenwerking met Amazon Web Services (AWS). Europese klanten krijgen zo voortaan ook de keuze om de oplossingen in een Europese cloud van Amazon te hosten, en bestaande klanten kunnen ervoor kiezen om hun data te migreren. Met een cloudhosting-infrastructuur in Europa zouden de cloudproducten voor Europese klanten sneller moeten draaien: zo zou het bekijken van projecten in projecttracker Jira vlotter moeten gaan, en worden documenten in collaboration-platform Confluence sneller geopend, klinkt het.

Met de komst van de Ierse regio, bewaart Atlassian nu data in Europa, Australië en de VS. Volgens de softwareleverancier bestaan er plannen om de cloudregio’s verder uit te breiden.