IBM en Lenovo verscheepten met malware besmette usb-sticks

De malware werd gevonden op usb-sticks die geleverd worden bij IBM’s opslagoplossing Storwize V3500, V3700 en V500: een oplossing die onder andere mikt op de kmo-markt. Het systeem wordt eveneens verkocht door Lenovo, onder de noemer ‘IBM Storwize for Lenovo’.

Op de bijbehorende usb-stick vinden gebruikers normaal de intialisatietool voor het systeem, maar ditmaal besmette een lading sticks de toestellen ook met malware. Volgens antivirussoftware gaat het om een trojan, die ervoor kan zorgen dat andere malware gedownload kan worden, indien het bestand wordt uitgevoerd. Hoe de malware op de usb-sticks terechtkwam, is niet bekend.

Wissen of vernietigen

Gebruikers met zo’n usb-stick kunnen de stick best wissen of vernietigen, zegt IBM. Indien de installatietool al werd gebruikt, wordt aangeraden om het systeem te scannen met antivirussoftware en zo nodig de malware handmatig te verwijderen. Bovendien doen Windows-gebruikers er goed aan om de hele directory te wissen. Er is echter veel kans dat de malware automatisch wordt gedetecteerd door antivirussoftware, klink het: onder andere systemen van Kaspersky, McAfee, Symantec en TrendMicro konden de trojan onderscheppen.

Het is niet duidelijk gedurende welke periode de usb-sticks werden verkocht, maar gebruikers kunnen hun usb-sticks controleren met behulp van de lijst met modelnummers die IBM publiceerde.