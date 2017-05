Microsoft onthult Windows 10 S als antwoord op Chrome OS

Microsoft heeft de sluier gelicht van Windows 10 S, een aangepaste versie van zijn besturingssysteem dat in de eerste plaats bedoeld is voor gebruik op goedkope hardware in het onderwijs. Daarmee wil Microsoft een sterkere vuist maken tegen Chrome OS van Google.

Afgeslankt OS

Hoewel de ‘S’ volgens Windows-baas Terry Myerson staat voor termen als ‘streamlined’, ‘simplicity’ en ‘security’, denken wij in de eerste plaats aan de ‘S’ van Store. Windows 10 S kan namelijk alleen overweg met software die werd gedownload uit de Windows Store. De reden daarvoor is veiligheid, zo stelt Myerson. De software worden vanaf een vertrouwde bron gedownload en draaien in een afgesloten container. Het nieuwe OS doet daarmee denken aan Windows RT, de afgeslankte versie van Windows 8 voor ARM-apparaten, met het grote verschil dat Windows 10 S ook met desktopapps overweg kan, zolang ze herverpakt worden en aangeboden in de Windows Store. Zo zal het volwaardige kantoorpakket Office 365 binnenkort via de Store beschikbaar worden gemaakt.

In principe kan je eender welke browser op Windows 10 S gebruiken, zolang hij beschikbaar is in de Windows Store. In praktijk betekent dat echter dat veel gebruikers automatisch bij Edge belanden, aangezien populaire browser Google Chrome nog niet beschikbaar is in de Store. Natuurlijk heeft Microsoft de eigen browser Edge van enkele toeters en bellen voorzien die gebruikers het leven makkelijker maken. Een voorbeeld dat Myerson aanhaalt is het projectmatig beheer van tabbladen.

Windows 10 S biedt ook ondersteuning voor alle mogelijke randapparatuur die door de “klassieke” versie van Windows 10 ondersteund wordt. Moet een toestel bepaalde software kunnen draaien die niet beschikbaar is in de Windows Store, dan kan het besturingssysteem worden geüpgraded naar Windows 10 Pro.

Sneller starten

Tot slot heeft Microsoft ook het aanmeldproces in Windows 10 S onder handen genomen. Wanneer een gebruiker voor de eerste keer probeert in te loggen, duurt het ongeveer 15 seconden tot het systeem gebruiksklaar is. Bij Windows 10 Pro duurt dat makkelijk dubbel zo lang, beweren ze bij Microsoft. Na die eerste keer wordt de tijd om aan te melden verder ingekort tot vijf seconden. Een andere verbetering is onder meer de mogelijkheid om nieuwe computers automatisch in te stellen met behulp van een usb-stick met vooraf bepaalde instellingen.

Microsofts doel is om Chrome OS het vuur aan de schenen te leggen op de onderwijsmarkt. De eerste toestellen van verschillende hardwarepartners moeten deze zomer beschikbaar worden en zullen starten aan een adviesprijs vanaf 189 dollar. Scholen die reeds Windows 10 Pro op hun computers draaien, krijgen bovendien gratis toegang tot Windows 10 S. Ook Office 365 voor Onderwijs wordt aangeboden bij het nieuwe besturingssysteem, inclusief een versie van chatprogramma Teams aangepast voor gebruik in een schoolomgeving.