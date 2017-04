Infotheek neemt Scholten Awater over

De Nederlandse dienstverlener Infotheek Group bereidt zich voor op de overname van Scholten Awater. Het diende daarvoor al een aanvraag in bij ACM, de Autoriteit Consument & Markt. In de overname wordt de volle honderd procent van de aandelen van Saphin Investment Group, aandeelhouder van Scholten Awater, opgekocht. Hoeveel er geboden wordt, is niet bekend.

Scholten Awater verstrekt hardware en IT-services vanuit het hoofdkantoor in Nijmegen, en telt zo’n 250 werknemers. Infotheek Group ziet in de Nederlandse speler “een zeer ondernemende en professionele collega”, aldus Jordy Kool, CEO van de groep. “We delen een ambitieuze visie en we zijn ervan overtuigd dat het samengaan van Scholten Awater en Infotheek Group grote voordelen zal bieden voor onze klanten, partners en medewerkers.”

“Europese challenger”

De overname draait rond drie belangrijke pijlers, zo luidt het persbericht: “kennisdeling, vergroting van het portfolio en schaalvoordelen op het gebied van gedane en toekomstige investeringen”. Beide bedrijven zien in de deal daarnaast een kans om zich te ontpoppen tot Europese IT-dienstverlener. Na de overname willen de twee bedrijven samensmelten tot één “Europese challenger” die zich zowel richt op zakelijke klanten als consumenten.