Dropbox Paper wordt klaargestoomd voor mobiele werker

Sinds deze week is het mogelijk om met Dropbox Paper documenten te bewerken zonder een internetverbinding en een document te scannen via je Android-smartphone. Ook is de app beschikbaar in twintig nieuwe talen, waaronder Nederlands. Voorlopig zijn de nieuwe functies enkel bestemd voor de mobiele apps. Daarmee zet Dropbox vooral in op de mobiele werker: “Van brainstormen over videochat tot het nakijken van rapporten op de train, teamwerk neemt vele vormen aan. Daarom moeten je tools even flexibel zijn als de manier waarop je werkt.”

Extra tool

Dropbox’ productiviteitsapp werd vorig jaar voor het eerst beschikbaar. De app maakt het mogelijk om tekstdocumenten te bewerken met meerdere gebruikers, en komt daarom in het vaarwater van vergelijkbare software zoals Office-pakket van Microsoft en G Suite van Google. Toch is het volgens Dropbox niet te bedoeling om rechtstreeks te concurreren; de applicatie wordt in de markt gezet als een extra tool om werk te verzetten in een jachtige, mobiele omgeving. De nieuwe features moeten daarbij helpen.

Nieuwe mobiele functies

Zo is het sinds deze week mogelijk om documenten ook offline te bewerken, wat bijvoorbeeld handig is als je werkt op de metro of andere plaatsen waar mobiele data niet beschikbaar is, zegt Dropbox. Veranderingen worden dan gesynchroniseerd zodra het toestel opnieuw is verbonden met het internet.

Een andere vernieuwing is de scan-functie voor Android. Documenten kunnen met de smartphone-camera worden ingescand en worden dan automatisch omgezet naar een pdf- of png-bestand. De functie was al beschikbaar in de iOS-app, maar wordt nu ook ingevoerd in de Android-app. Gebruikers met een zakelijke Dropbox-account kunnen bovendien rekenen op doorzoekbare scans: zij kunnen een bepaalde term in het ingescande document opsporen door de ingebouwde zoekfunctie.

De features zijn vanaf deze week gratis beschikbaar voor elke gebruiker van Dropbox.