Voormalig COO van Microsoft spreekt op Digital Transformation Day

Van Duüren is de aangewezen persoon om de aanwezigen die dag in te wijden in de geheimen van een succesvolle digitale omschakeling. Hij put daarvoor niet alleen uit meer dan 20 jaar ervaring in het managementkader van Microsoft BeLux, met zijn nieuwe bedrijf The Dualarity maakte Van Duüren er zijn core-business van om bedrijven te begeleiden bij hun digitalisering.

Digitalisering

Bijna elke organisatie worstelt met digitalisering. Of een onderneming nu nog maar de eerste stappen naar een gedigitaliseerde workflow zet, of al meerdere jaren beroep doet op een extern datacenter om applicaties te draaien: door de snelheid waarmee nieuwe IT-evoluties op het toneel verschijnen, zijn er maar weinig ondernemingen die hun digitalisering als compleet afgerond kunnen beschouwen.

Als voormalig COO van Microsoft BeLux is Olivier van Duüren meer dan bekend met de moeilijkheden die digitale transformatie met zich mee brengt. Zo goed als iedereen is het over eens dat digitale transformatie in de huidige economie een must is. Heel wat minder consensus bestaat over de aanpak van het proces. Waar liggen de prioriteiten, welke technologieën leveren de beste ROI op, hoe pak je de praktische kant aan, haal je de IT-kennis in huis of ga je een samenwerking aan, enz. Digitale transformatie omvat heel wat aspecten, en het is niet verrassend dat heel wat bedrijven soms het gevoel hebben dat ze door de bomen het bos niet meer kunnen zien.

Omschakeling

Tijdens zijn keynote zal Van Duüren de fijne kneepjes uit de doeken doen waarmee bedrijven hun omschakeling zo pijnloos mogelijk kunnen uitvoeren zonder dat hun prestaties of het moraal van hun personeel daardoor een negatieve impact van ondervinden.

Digital Transformation Day vindt plaats op 18 mei in Antwerpen en biedt een programma bestaande uit vier kennistracks: analytics, social, cloud en mobile.