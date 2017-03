EU overweegt ‘achterdeurtje’ geëncrypteerde data voor autoriteiten

Europees Commissaris Věra Jourová doet in juni enkele voorstellen om een wetgeving op te stellen die bedrijven verplicht om geëncrypteerde data toegankelijk te maken voor bevoegde instanties. Jourová zal “drie tot vier opties” voorleggen, waaronder een wettelijk kader en een vrijwillige toezegging van bedrijven die moet dienen tot de wetgeving wordt goedgekeurd, rapporteert Euractiv.

Encryptie

Bepaalde online diensten versleutelen de gegevens van hun gebruikers om ze te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Zo encrypteert chatapplicatie Whatsapp de gesprekken die de gebruikers houden via het platform: zelfs wanneer de gegevens worden gestolen, is de data onleesbaar. De vorm van beveiliging kon echter al op kritiek rekenen, omdat de gegevens zo ook ontoegankelijk zijn voor veiligheidsdiensten.

“Vrijwillige toegang”

“Op dit moment zijn aanklagers, rechters en ook politie en gezaghebbende autoriteiten afhankelijk van de vraag of providers vrijwillig toegang verlenen en het bewijs voorleggen,” legt Jourová uit. “Dat is niet de manier waarop we de veiligheid van Europeanen kunnen faciliteren en verzekeren, door afhankelijk te zijn van een vrijwillige medewerking.” Een wetgeving zou bevoegde instanties een ‘achterdeurtje’ kunnen bieden waarmee ze niet meer moeten rekenen op de vrijwillige medewerking, maar de bedrijven achter de online diensten dwingen om de data vrij te geven.

Onder andere landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland lobbyen al langer om veiligheidsdiensten toegang te verlenen tot geëncrypteerde informatie. In december werd nog een vernieuwd wetsvoorstel aangenomen dat OTT-diensten, waaronder Skype en Whatsapp, aan strengere regels houdt.