IBM’s blockchain-as-a-service is “klaar voor bedrijven”

Aan het begin van vorig jaar stelde IBM een verzameling blockchaindiensten voor aan het grote publiek. Onder andere werd toen ook de IBM Blockchain in de cloud voorgesteld, de dienst die vanaf nu “enterprise-ready” is, laat IBM vandaag weten. De IBM Blockchain laat ontwikkelaars toe om blockchain-toepassingen te ontwikkelen en te hosten in de IBM Cloud.

De blockchaintechnologie die IBM ter beschikking stelt is gebaseerd op een opensourceframework met de naam Hyperledger Fabric; een kader dat onder andere inzet op het snel schalen van blockchaintoepassingen. Zo kunnen organisaties grootschalige toepassingen bouwen die tot 1.000 transacties per seconde mogelijk maken. Veiligheid is een andere grote pijler die IBM onderstreept: de IBM Blockchain wordt ondersteund door IBM LinuxONE, “de veiligste Linux-server van de sector”.

Blockchain 101

De blockchain werkt als een gedeeld grootboek. In het systeem worden transacties – of andere data – bijgehouden in een autonome ketting van ‘blokken’. Elke partij die deelnam in de transacties kan dat grootboek controleren, zodat er geen discussies kunnen ontstaan over de overeenkomst, en elke ketting is zo opgesteld dat geen enkel blok aangepast kan worden zonder dat de ketting uit elkaar valt.

Het systeem staat zo toe om veilig overeenkomsten te sluiten met andere partijen, terwijl de authenticiteit van de overeenkomst nooit in twijfel kan worden getrokken: iedereen kan het grootboek controleren, en niemand kan de blokken manipuleren. Op die manier kan de blockchain gebruikt worden om contracten te sluiten, de validiteit van bepaalde documenten garanderen, of financiële transacties te beklinken.

IBM werkt bijvoorbeeld op dit moment aan een blockchaintoepassing, samen met SecureKey en een groep van Canadese banken, die een eenvoudige manier moet bieden om de identiteit van consumenten te verifiëren wanneer ze gevoelige informatie willen raadplegen.

Minuten in plaats van weken

De blockchaindienst die IBM vandaag beschikbaar maakt, wordt vergezeld met een nieuwe set van beheertools en ontwikkelingstools die ontwerpen van blockchaintoepassingen moet vergemakkelijken. Ten eerste wordt het eenvoudiger om te beheren wie toegang krijgt tot de blockchaintoepassing, welke regels worden opgesteld, en wie welke rechten krijgt toegewezen. Daarnaast wordt het ontwikkelingsproces danig verkort met enkele opensourcetools voor het Hyperledger Fabric-framework. De tools zouden het mogelijk maken om bepaalde taken die normaal weken duren in enkele minuten te kunnen voltooien, zoals het maken van user-interfaces en creëren van API’s.

IBM Blockchain for Hyperledger Fabric v.1, zoals de blockchaindienst werd gedoopt, is beschikbaar in een bètaprogramma op IBM PaaS-dienst, Bluemix.