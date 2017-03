Dochterbedrijf BlackBerry gaat Samsung S7 beveiligen

Op de Duitse technologiebeurs CeBIT kondigt BlackBerry’s dochterbedrijf Secusmart securitysoftware aan die compatibel is met Samsungs mobiele securitysysteem Knox. Organisaties die op zoek zijn naar uiterst veilige telefoons kunnen dan voortaan opteren voor een van Samsungs high-endtoestellen, zonder in te boeten aan veiligheid.

Encryptie

SecuSuite zorgt ervoor dat smartphones beveiligd worden tegen hacks en malware. Zo zijn de data op het toestel geëncrypteerd en zijn ook de telefoongesprekken van en naar het toestel versleuteld volgens de SNS-standaard van de Duitse overheidsinstelling voor cyberveiligheid. Verder is het onder andere mogelijk om applicaties op het toestel te beveiligen met een pincode, en de installatie van bepaalde applicaties toe te laten of te verbieden.

Secure boot

Bijzonder is het ‘secure boot’-systeem, zegt managing director Christoph Erdmann. Het systeem controleert bij het opstarten dat het besturingssysteem op de smartphone niet gemanipuleerd is. Zo wordt bijvoorbeeld verzekerd dat het OS bepaalde kwaadaardige aanvallen kan afweren, zoals een malafide app die de data van een andere toepassing probeert te lezen. Indien het OS naar behoren functioneert, zou het op dat moment simpelweg crashen, en wordt de kwaadaardige actie zo onmiddellijk gestopt. Zo’n ‘secure boot’-functie wordt maar door enkele Android-fabrikanten ondersteund, legt Erdmann uit, waaronder Samsung en TCL, het bedrijf dat instaat voor de productie van BlackBerry-smartphones.

Zoals Merkel

Secusmart richtte zich aanvankelijk enkel op de beveiliging van BlackBerry-toestellen, waaronder die van bondskanselier Angela Merkel, maar een security-suite voor Android zat er al langer aan te komen, zegt Erdmann. BlackBerry zag enkele jaren geleden af van het eigen besturingssysteem BlackBerry OS, en opteerde in de plaats daarvan om nieuwe toestellen uit te rusten met Android. Beveiligingssoftware die op Android gericht is, is een logisch gevolg. Tot nu toe blijft het echter bij securitysoftware voor Samsungs Knox-oplossing, besluit Erdmann. Oplossingen voor niet-Knox-toestellen staan voorlopig niet voor de deur.

De SecuSuite voor Samsung-toestellen komt in de zomer op de markt. Een Samsung S7 met de beveiliging zal voor zo’n 1.900 euro over de toonbank gaan, inclusief het toestel, een versleutelde microSD-kaart, en service voor één jaar lang, weet Computerworld.