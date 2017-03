Atos lanceert “ultraveilige” Android-smartphone

Trump kon aan het begin van het jaar rekenen op tonnen kritiek toen bleek dat hij tijdens het presidentschap zich nog steeds bediende van een onbeveiligde Android-smartphone. De doorsnee telefoon is namelijk niet bijster moeilijk te infiltreren, waardoor cybercriminelen aan de haal kunnen gaan met data en inloggegevens die op de smartphone opgeslagen zijn. Sommige fabrikanten richten zich dan ook op het maken van veiligere smartphones: toestellen met meer security-maatregelen dan de conventionele smartphone.

Encryptie en meer controle

Nu lanceert ook Atos de “ultrabeveiligde” Hoox-smartphone. De telefoon draait op Android en doet een beroep op encryptie, een beveiligde inlogprocedure en extra appcontrole om hackers op afstand te houden. Het toestel ontgrendelen gebeurt via een tweefactor-authenticatie met enerzijds een biometrische controle en anderzijds een pincode.

Daarnaast is het toestel geëncrypteerd, waardoor de data onleesbaar is als die toch in handen van een cybercrimineel zou terechtkomen. Verder is ook de communicatie vanaf het toestel versleuteld. Zowel het bellen, dataverkeer, en het uitwisselen van berichten zijn geëncrypteerd waardoor ook die data moeilijker te kraken is.

Ten slotte stelt Atos een privé-app store ter beschikking voor de bedrijven die werken met Hoox. In de store kunnen werknemers zowel bedrijfsspecifieke als publieke applicaties vinden, voorzien van een beoordeling die aangeeft in welke mate ze een bedreiging kunnen vormen. Vertrouwde apps worden aangegeven als veilig, terwijl het ook wordt aangeduid wanneer toepassingen bepaalde risico’s inhouden.

Hoox-as-a-service

De Hoox zal in België zo’n 699 euro kosten. Daarbovenop betaal je voor de encryptie van het dataverkeer een maandelijkse abonnementskost van 59 euro. Bovendien is het toestel verkrijgbaar zowel in een ‘as-a-service-model’, waarbij Atos het beheer van de smartphone op zich neemt, als een ‘on-premises’-model, waarbij bedrijven het toestel volgens de eigen beveiligingsvereisten kunnen instellen.