Intel koopt Mobileye op zoek naar een plaatsje in je zelfrijdende wagen

Chipgigant Intel telt 15,3 miljard dollar neer voor de overname van Mobileye. Dat weet Reuters op gezag van Israëlische nieuwsmedia. De overname is de grootste ooit in de sector van de autonome wagens en meteen ook de grootste technologie-gerelateerde overname in Israël, dat traditioneel op hoog niveau meespeelt in een aantal high-tech-markten.

Ogen en brein

Intel zal Mobileye integreren in zijn eigen afdeling voor autonoom rijden. CEO Brian Krzanich wil “de ogen van de autonome wagen samenvoegen met het intelligente brein dat de voertuigen bestuurt”. Zelfs wie nog nooit van Mobileye heeft gehoord, is waarschijnlijk enigszins vertrouwd met het portfolio van het bedrijf. 70 procent van de wagens die een vorm van autonoom rijden aan boord hebben, maken gebruik van camera’s en software van het bedrijf. Denk daarbij niet alleen aan de echt autonome wagen van de toekomst. Ook eenvoudigere systemen zoals ‘lane-assist’ en antibotsingsystemen maken gebruik van de technologie.

Intel breekt met de overname binnen in een markt waar het traditioneel weinig te zeggen heeft. Van de gevestigde technologiereuzen die je kent vanuit de desktopwereld, heeft vooral Nvidia sterk ingezet op autonome wagens. Krzanich kan wel spreken van Intel als brein van de zelfrijdende wagen maar in de praktijk zijn Nvidia SoCs veel meer de norm. Dat zelfrijdende wagentechnologie een grote markt zal worden in de nabije toekomst, is zowat iedereen het over eens. Dat Intel een graantje, en liefst een hele koek, wil meepikken, is dan ook normaal.

Graantjes

Intel lijkt op die manier geleerd te hebben van zijn mobiele fiasco. De blauwe chipkoning zag te laat het belang van de mobiele SoC voor smartphones in, en ziet dezer dagen met lede ogen aan hoe op ARM-gebaseerde chips van de hand van MediaTek en Qualcomm baas zijn. Een gelijkaardig scenario dreigt in de autowereld met dank aan Nvidia’s voorzienigheid. Met de acquisitie van Mobileye heeft Intel nu zelf een belangrijke troef in handen.

De zet komt niets te laat. Qualcomm toonde ook al interesse in de zelfrijdende wagen met de overname van NXP eind vorig jaar. Dat Nederlandse bedrijf is dan weer een wereldnaam in de bouw van sensoren en chips voor wagens.

Mobileye van zijn kant kan uitkijken naar de integratie van Intelchips. Dat lijkt ons slecht nieuws voor het Europese STMicroelectronics, dat tot vandaag de chips voor Mobileye-hardware bouwt. De Israëliërs maken zich van hun kant wel sterk dat de samenwerking met al hun huidige partners onverstoord zal doorgaan.

De hele Intel-Mobileye-deal moet rond het einde van 2017 rond zijn.