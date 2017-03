Android haalt Windows in als meest gebruikte OS ter wereld

De dominantie van Windows als besturingssysteem loopt op haar einde. Op basis van de cijfers van analyticswebsite StatCounter is het verschil tussen het marktaandeel van Windows en dat van Android minder dan een procent. Als de bestaande trend zich voortzet, dan haalt Google’s platform binnen enkele maanden Windows in als meest gebruikte OS.

Troonswissel

Volgens StatCounter heeft Windows nog een aandeel van 38,59 procent in het totaal van wereldwijd gebruikte besturingssystemen – waar dus zowel mobiele platformen worden geteld als de desktopsystemen. Android nadert en bezit een aandeel van 37,42 procent van de markt. Afgaande op de evolutie op de lange termijn zal Android zijn groei doorzetten en Windows binnenkort inhalen.

De nakende troonwissel is een proces dat er al enkele jaren zit aan te komen. Dit kan je goed zien als je kijkt naar de grafiek die StatCounter beschikbaar stelt van het globale marktaandeel van alle bestaande besturingssystemen. Frappant detail: bekeken tussen de periode van maart 2014 tot nu heeft Series 40, een oud besturingssysteem van Nokia, nog een relevant aandeel in de globale cijfers.

De percentages van de andere relevante spelers (OS X, iOS, Linux) zijn de afgelopen twaalf maanden vrij stabiel gebleven. Apples mobiele systeem tekent een lichte stijging op, terwijl het aandeel van macOS afkalft. Linux blijft een buitenbeentje en komt niet boven het procent uit.

Overwicht

De cijfers komen overeen met de trend in verkoop: er gaan tegenwoordig meer smartphones over de toonbank dan computers. Android kwam in september 2008 op de markt, en is ondertussen al de onbetwiste leider als je enkel naar mobiele besturingssystemen kijkt.

In feite verkoopt men al verschillende jaren meer Android-toestellen dan Windows-apparaten. Microsoft had echter zo’n groot overwicht met Windows dat het tot nu geduurd heeft vooraleer de trend in de gebruikscijfers werd weerspiegeld. Microsoft heeft nog altijd de leiderspositie stevig in handen als je enkel naar desktop kijkt.

Microsoft-strategie

Hoe is Android zo populair geworden, en niet iOS? Google paste eigenlijk de strategie toe waarmee Microsoft in de jaren 80 en 90 Windows groot heeft gemaakt: het licenseert zijn besturingssysteem aan andere fabrikanten. Het is niet bekend welke prijs producenten aan Google moeten betalen om van Android gebruik te maken, maar algemeen wordt aangenomen dat dit een pak minder is dan wat Microsoft vraagt voor een Windows-licentie.

Google paste eigenlijk de strategie toe waarmee Microsoft in de jaren 80 en 90 Windows groot heeft gemaakt

Bovendien is Android opensource, waardoor fabrikanten aan de computercode kunnen sleutelen om hun eigen accenten te leggen. Google heeft kritiek moeten slikken voor die aanpak, en op sommige punten is dat ook terecht. Kijk maar naar de verspreiding van veiligheidsupdates voor de software: die raken maar moeilijk tot bij de miljoenen diverse Android-apparaten in omloop. Maar het heeft Google uiteindelijk geen windeieren gelegd om voor een open platform te kiezen, zo bewijzen de cijfers van StatCounter.