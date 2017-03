“Slimme enterprises dumpen hun infrastructuur”

De problemen bij Amazons opslagdienst van begin vorige week, waren duidelijk koren op de molen van de Amerikaanse start-up C3DNA. CEO Rao Mikkilineni: “De onbeschikbaarheid van Amazon S3 gedurende zowat vier uur kostte niet alleen veel geld aan bedrijven, het was volgens ons ook een typisch voorbeeld van reactiviteit in plaats van een cognitieve aanpak.”

Volgens Mikkilineni zouden applicaties bewust moeten zijn van hun omgeving, en zich daar automatisch op aanpassen als dat nodig is. “We zetten alles op z’n kop: in plaats van dat de infrastructuur bepaalt hoe de applicatie zich moet gedragen, is het nu aan de applicatie die de infrastructuur voor zichzelf aanpast.”

De technologie die C3DNA daarvoor ontwikkelde, doet denken aan die van containertechnologie zoals Docker en Kubernetes. Daarbij wordt de applicatie gevirtualiseerd ten opzichte van het (reeds gevirtualiseerde) besturingssysteem, met als belangrijkse voordelen dat nieuwe code continu uitgerold kan worden, en dat de beschikbaarheid van applicaties verhoogt omdat ze in meerdere containers tegelijkertijd kunnen draaien.

Abstractielaag

C3DNA voegt aan dat bestaande containerprincipe nog een extra abstractielaag toe die bestaat uit twee componenten: een component die communiceert met de applicatie, en een andere die hetzelfde doet maar dan met de onderliggende infrastructuur. Beide lagen zijn continu met elkaar in contact, en vormen de basis voor de acties die volgen en vooraf zijn vastgelegd in regels.

Als bijvoorbeeld de reactietijd van een bepaalde applicatie te hoog blijkt, treedt een scenario in werking waarbij de applicatie zonder downtime wordt gemigreerd naar een andere, krachtigere omgeving. Zo’n verhuis is vergelijkbaar met VMware VMotion, met dit verschil dat enkel applicatieprocessen worden verplaatst en geen volledige virtuele machines.

OPEX

De voordelen van die nieuwe abstractielaag van C3DNA zijn behoorlijk groot, en als we Mikkilineni mogen geloven zelfs potentieel disruptief: “Het doel is totale onafhankelijkheid van de onderliggende infrastructuur. Je verplaatst, schaalt of verwijdert (zelfs legacy) applicaties van de ene cloud, publiek of niet, naar de andere met behulp van onze tool.”

Volgens de CEO is er daardoor geen sprake meer van enige vendor lock-in, en biedt het naast een hogere beschikbaarheid van minstens 99,999 procent ook voordelen inzake security en data governance. “We willen de middleware voor virtualisatie worden. Slimme enterprises dumpen hun infrastructuur,” klinkt het ietwat hoogdravend bij een van de investeerders in C3DNA, Naveen Bewtra.

Met zijn technologie mikt C3DNA hoe dan ook op CIO’s van de allergrootste bedrijven die enerzijds de afhankelijkheid van cloudtechnologie willen opvangen, en anderzijds de kosten ervan in de hand willen houden. De CTO van C3DNA, Surendra Keshan, durft zelfs onomwonden stellen dat ze met hun technologie de operationale kosten (OPEX) van cloudgebruik met 50 procent verlagen.

Voorlopig zijn er echter nog geen klantencases waaruit dat moet blijken.

Dit artikel is onderdeel van onze “Silicon Valley Business Applications” special, waarbij Smart Business exclusief op de koffie gaat bij enkele van de meestbelovende Amerikaanse ondernemingen en start-ups die met hun technologie de businesswereld op zijn kop willen zetten.